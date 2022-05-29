Kültür Rotası

29 Mayıs 2022 Pazar, 13:00

İSTANBUL’DA METAL RÜZGÂRI

1980’de kurulan, albümleri ve klasikleşmiş şarkılarıyla metal müziğin uzun soluklu gruplardan Manowar, üç yıl ardan sonra Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesi kapsamında Türkiye’ye geliyor. Grubun parçalarının çalınacağı konser, 18 Haziran Cumartesi gecesi KüçükÇiftlikpark’ta, biletler Passo’da!

VE ŞİMDİ İYİ HABERLER

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan “Ve Şimdi İyi Haberler”sergisi, Annette ve Peter Nobel koleksiyonundan kapsamlı bir seçki sunuyor. Resim, fotoğraf, kolaj, desen, video gibi farklı ifade araçlarıyla 164 sanatçının 300’e yakın eserinin yer aldığı ve Christoph Doswald’ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi 7 Ağustos’a kadar Pera Müzesi’nde.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 50. YILINDA

Günümüzün önemli viyolonsel sanatçılarından Gautier Capuçon, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile İstanbul Müzik Festivali’nin 50. yılı için düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaşıyor. Konser, 12 Haziran’da AKM’de.

YASMIN LEVY

Ladino müziğinin sıradışı yorumcusu Yasmin Levy, Zorlu PSM ve Piu Entertainment organizasyonuyla 8 Haziran akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu müzkseverlerle buluşacak. Latin müziğinden flamenkoya, tangodan fadoya kadar farklı müzikleri harmanlayan Levy, Türk ezgileriyle de dinleyicilerini farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak.