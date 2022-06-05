Kültür Rotası

05 Haziran 2022 Pazar, 15:14

PİNK FLOYD RÜZGARI İSTANBUL'DA

Pink Floyd’un davullarına büyüsünü katan efsanevi bateristi Nick Mason’ın grubu Nick Mason’s Saucerful of Secrets, geçen yıl erteledikleri turnenin Avrupa ayağında Türk dinleyicileriyle de buluşuyor.

Grup üyeleri Pink Floyd’un ilk albümünden, “Obscured by Clouds” albümüne kadar olan şarkılarla birlikte ilk kez “Echoes” parçasını seslendirecek.

Rock müzik efsanelerinin dinleyicileriyle buluşacağı konser, 6 Haziran 2022’de Volkswagen Arena’da.

JANOS BALAZS KONSERİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Macaristan’ın önde gelen, ödüllü piyanisti János Balázs Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşuyor.

Ferenc Liszt'in İstanbul’u ziyaretinin 175. yıldönümünün ve dünyaca ünlü Macar piyanist György Cziffra’nın anılacağı konser, 8 Haziran Çarşamba akşamı AKM’de...

ULUSLARARASI İZMİR FESTİVALİ

35. Uluslararası İzmir Festivali 7 Haziran’da kapılarını açıyor. 20 Temmuz’a kadar sürecek festivalde yer alan 10 etkinlik, kentin farklı noktalarında yapılacak.

Açılış konserinde İzmirli besteci A. Adnan Saygun’un 3 Numaralı Senfonisi Op. 39 ile Hasan Uçarsu’nun İzmir için yazdığı eseri de yer alıyor.

Kentin kurtuluşunun 100. yılı coşkusunu yansıtacak açılış konserinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nı Şef Gürer Aykal yönetecek, solist ise keman sanatçısı Cihat Aşkın.

CEZERİ'NİN MAKİNELERİ

İcat ettiği makine ve düzeneklerle mekanik tarihinde büyük bir çığır açan, insan biçimli, mekanizmasının tüm aksamı beden içinde gizlenmiş formlarda makinelerle android robotların ilk atalarını üreten Cezeri’nin sanatla birleştirdiği olağanüstü makineleri Ankaralı ziyaretçileriyle buluşuyor.

Çalışmaların çalışır haldeki rekonstrüksiyonlarının yer aldığı sergi, 19 Haziran’a kadar CerModern’de...