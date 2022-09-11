Kültür Rotası

11 Eylül 2022 Pazar, 14:00

İSTANBUL ULUSLARASI ODA MÜZİĞİ FESTİVALİ

İstanbul Uluslarası Oda Müziği Festivali, geçtiğimiz salı günü usta keman virtüözü Tedi Papavrami, yorumcu François-Frederic Guy ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in sahnesiyle açıldı. Kültür Dairesi Başkanlığı katkılarıyla düzenlenen festivale, Tedi Papavrami, François-Frederic Guy, Miguel da Silva, Frans Helmerson, Jacques Ammon ve Jerusalem Quartet konuk olacak. Etkinlik programı İBB Kültür Sanat'a ait sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

REIMAGE: MORNING AFTER DARK

Kairos Gallery’nin açılış sergisi “Reimage: Morning After Dark”, 18 sanatçının yapıtlarını bir araya getirerek zıtlıkların tamamlayıcı ilişkisiyle sanat üretim pratiklerinin karanlıktan ışığa doğru aldıkları yolculuğa odaklanıyor. Sanatçıların yüzeyde ve derinde bulunan iki zıt kutbunu bir arada göstermeye niyetlenen, Can Akgümüş, Ecem Yüksel, Irmak Canevi, Metehan Törer, Robert Mapplethorpe, Sezer Arıcı, Uğur Ulusoy, Ümmühan Yörük ve birçok sanatçının yer aldığı sergi, 16 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

TABLOLAR

W.A. Mozart’ın birbirinden değerli eserleri Le Nozze di Figaro : “Porgi amor”, Don Giovanni: “Crudele! Ah no, mio bene!”, Tchaikovsky’den Yevgeni Onegin Operası ve daha birçok eserle dolu dolu bir program vadeden “Tablolar” konseri 17 Eylül Cumartesi akşamı Bilkent Odeon’da dinleyiciyle buluşacak. Şef Kevin Griffiths’in yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’na soprano Patrizia Ciofi eşlik edecek. Konserin kapanış parçası ise adından sıkça söz ettiren yorumlamayla M. Mussorgsky’ın “Bir Sergiden Tablolar” adlı eseri olacak.