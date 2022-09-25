Kültür Rotası

25 Eylül 2022 Pazar, 13:00

YERKÜRENİN RENKLERİ

Pera Müzesi, ev sahipliği yaptığı 17. İstanbul Bienali kapsamında farklı yaş grupları için çeşitli atölyeler ve turlar düzenliyor. Müzede sergilenen sanatçıların çalışmalarından esinlenilenerek oluşturulan “Yerkürenin Renkleri” adlı programda, bienalin katılımcıların farklı duyularını harekete geçirmesi, görsel sanatların ötesine uzanan çok disiplinli yapısından hareketle yerküreyle, kendileriyle ve diğer canlılarla kurdukları ilişki üzerine yeniden düşündürmesi, ekolojik farkındalık kazandırması hedefleniyor. Sergi turu ve atölyeler 20 Kasım’a kadar sürecek.

BASE 2022 AKARETLER SIRAEVLER’DE!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Bilgili Sanat işbirliği ve Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde, Jumbo ana sponsorluğunda bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan BASE 2022’de 16 şehirdeki 27 üniversiteden yeni mezun 73 sanatçı adayının farklı disiplinlerdeki 83 eserin yer alacağı sergi 28 Eylül- 2 Ekim arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

KÜÇÜK PRENS

Antoine De Saint Exupery’nin her yaştan okurun yüreğine dokunan klasikleşmiş eseri Küçük Prens, Filzi Bozok’un uyarlaması ve GökhanSoygök’ün koreografisiyle Tiyatro Bozok tarafından 7 sezondur kapalı gişe oynanıyor. Küçük Prens Müzikli Çocuk Oyunu, bugün CSO Ada Ankara’da minik sanatseverlerle yeniden buluşuyor.

AKBANK CAZ FESTİVALİ

32. Akbank Caz Festivali kapsamında konserler devam ediyor. Oslo caz sahnesinden HÜM 4 Ekim Salı akşamı, melodik İngiliz grup Portico Quartet 6 Ekim’de dinleyicisiyle buluşuyor. Aynı akşam; Jazz Epistles isimli grubuyla ilk caz albümü “Jazz Epistle, Verse 1”ı 1960 yılında yayımlayan, halen grubu Ekaya ile kayıtlar yapmaya devam eden ve son olarak 2020’de solo piyano albümü “Solotude”u yayımlayan Abdullah Ibrahim, solo piyano konseriyle AKM-Tiyatro Salonu’nda sahne alacak. Ayrıntılı program Akbank Sanat’ın internet sitesinde, biletler biletix’de.