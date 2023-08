Kültür Rotası

Yayınlanma: 27.08.2023 - 13:09

Güncelleme: 27.08.2023 - 13:10

FOALS İSTANBUL’DA

“My Number, “Mountain at My Gates”, “2 am”, “Brich Tree” gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen ve son üretimleri “Life Is Yours”la turneye çıkmaya hazırlanan FOALS, 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik ile İstanbullu sevenleriyle buluşuyor. Biletler Passo’da.



POZİTİF VIBRATIONS PARKORMAN'DA?



Pozitif deneyimi ve Selectist işbirliğiyle düzenlenen, katılımcılarını doğanın içinde dansa davet eden Pozitif Vibrations, Parkorman’da elektronik müzik tutkunları ve dans müziğinin önemli isimlerini bir araya getiriyor.

Bonobo, Chaos In The CBD, Islandman, DJ Kaan Düzarat ile DJ Garan Garan’ın da aralarında olduğu pek çok müzisyen 3 Eylül Pazar akşamı Parkorman’da katılımcılarla buluşacak. Biletler Biletix, Mobilet, bugece.co ve Passo’da.

BİR İTALYAN KOMEDİSİ

İBB Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda 76 yıldır sürdürdüğü Yaz Oyunları geleneği, tiyatro repertuvarımızın klasikleşen oyunlarıyla devam ediyor. Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı bu akşam saat 21.00’de sahneleniyor.

Oyunun biletlerine gişelerden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından ulaşılabilir.



OPUS MÜZIK FESTİVALİ

Doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, deprem mağduru vatandaşlarla dayanışmada konseriyle müzikseverlerle buluşuyor.

Festival kapsamında Türk ve yabancı sanatçıların bir araya geleceği konserler Bodrum Kalesi, La Chic Bodrum’da yapılacak. 1-9 Eylül tarihlerindeki konserler ücretsiz.