Kültür Rotası

Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…

Berrin Karadeniz
Yayınlanma: 24.03.2024 - 13:20
Kültür Rotası
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Akbank Kısa Film Festivali

20. Akbank Kısa Film Festivali, 25 Mart-4 Nisan tarihlerinde Akbank Sanat’ta sinemaseverleri karşılayacak. Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin de yer aldığı festivalde, 96 kısa ve iki uzun metraj film seyirciyle buluşacak. Gösterimler Akbank Sanat binasında ve Moda Sahnesi’nde. Festival, kayıt yaptıran sinemaseverlere çevrimiçi olarak da açık.

İlk Bakışta

Seyircileri duygu, mantık ve deneyimlerin “oyunun” kurallarıyla çatışmasının merkezine, hukuk sistemine davet eden Suzie Miller’ın ödüllü oyunu Prima Facie/İlk Bakışta, Nazlı Gözde Yolcu çevirisi ve Olcay Yusufoğlu’nun performansıyla 22 Nisan’da Kadıköy Boa Sahne’de.

Hep Barabar

Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan’dan oluşan Barabar, 5 Nisan’da İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşuyor. Demet Evgar’ın konuk olacağı konserin biletleri biletix’te.

Giselle

Alman şair Heinrich Heine'nin "Almanya Üzerine" adlı kitabındaki Wililer Efsanesi’ni konu edinen, İDOS’un bu yıl yeniden repertuvarına aldığı Giselle balesi, Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle sahnede. Zeynep Sunal Öngün tarafından sahneye koyulan Giselle, 27 Mart akşamı AKM’de.

Müzikli insan öyküleri

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın oluşturduğu “Cumhuriyetin Yüzü” sergisi, “Uzun Cumartesi” projesiyle 23 Mart’tan itibaren her cumartesi 22.00’ye kadar açık olacak. Bu kapsamda düzenlenecek “Sergi Sohbetleri”nin ilk konuğu İsa Çelik. Galataport 02 Blok’taki etkinliğe kayıt yaptırarak katılabilinir.


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