Kültür Rotası
Konserden tiyatroya, sinemadan sergiye kültür sanat dünyasında bu hafta öne çıkan etkinlikler…
Star Wars efsanesi sahnede
Unutulmaz hikâye anlatımı, ikonik karakterleri, özel efektleri ve etkileyici müzikleriyle tüm dünyada izleyicilere esin veren Star Wars efsanesinin ilk filmi “A New Hope” şef David Mahoney yönetimindeki İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sahneye taşınıyor. 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’nde gerçekleşecek film gösterimi Zorlu PSM’de.
52. İstanbul Müzik Festivali
52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Festivalin konukları arasında M. João Pires, Gülsin Onay, K.Buniatishvili gibi önemli piyano virtüözlerinin yanı sıra günümüzün yıldız isimleri, ülkemizden ve dünyadan önemli orkestralar bulunuyor.
Carmina Burana
Alman besteci Carl Orff’un Tironfi (Zaferler) üçlemesinin ilk eseri olan ve Beuern Şarkıları olarak da bilinen “Carmina Burana”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri, orkestrası, korosu ile bale ve modern dans koreografisi ile sahneye taşınıyor. Carmina Burana balesi yarın akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda…
Yalnız Kadın
Dünyaca ünlü yazar Dario Fo’nun yazdığı ve Tuğrul Tülek’in rejisi ile çağdaş bir yapıyla yorumlanan “Karşınızda Yalnız Kadın”, Şenay Gürler’in performansıyla 2 Mayıs’ta Atlas 1948 Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.
Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik
1993 yılında çıkardığı Med Cezir albümü ile solistlik kariyerine başlayan Levent Yüksel, 30. yıldönümü için senfonik bir konser ile sevenleriyle buluşuyor. Sanatçının tüm albümlerinden dillere pelesenk olmuş şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde seslendireceği konser, 7 Mayıs akşamı AKM’de.
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