Kültür Rotası

Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:54

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:54

FESTİVAL, BÜRKEV İLE AÇILIYOR

İKSV tarafından bu yıl 52’ncisi düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, İlyun Bürkev’in performansı ile açılacak. Bürkev, şef Cem Mansur yönetiminde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Grieg'in Piyano Konçertosu'nu sahneleyecek. Verdi’nin Otello operası için bestelediği “Danslar” ile Çaykovski’nin Romeo ve Juliet Fantezi Uvertürü’nün de yer aldığı program, 21 Mayıs’ta AKM’de.

ANDREA BOCELLİ İSTANBUL’A GELİYOR

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 8 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda Türk dinleyenleriyle buluşacak. Kariyerinin 30. yılına özel düzenlenen turnenin İstanbul konserinde Bocelli, İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanında uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden de eserler seslendirecek.

‘ELLERİN ZAMANLARLA DOLU GELDİN BANA’

Figüratif Türk resminin önemli isimlerinden Mahir Güven, “Ellerin Zamanlarla Dolu Geldin Bana” başlıklı yeni kişisel sergisinde izleyicilere “Atölye Resimleri” serisinden nesnelerin tarihine, figüratif izlerden sanat tarihine bir yolculuk sunuyor. Brieflyart Galeri’nin ev sahipliğini yaptığı serginin küratörü Erkan Doğanay.

ASKERİN ÖYKÜSÜ

20. yüzyılın etkili müzik insanlarından besteci, piyanist ve orkestra şefi Igor Stravinski’nin bestelediği “Bir Askerin Öyküsü”, 20 Mayıs Pazartesi, “Askerin Öyküsü” isimli performansla İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda. Müjdat Gezen’in anlatıcılığı üstleneceği, Cihat Aşkın’ın solist olarak yer alacağı performansta orkestrayı Hakan Şensoy yönetecek.

ZUHAL OLCAY SAHNEDE

Yıllara meydan okuyan oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay, 31 Mayıs Cuma akşamı Zorlu PSM touche by N Kolay’da müzikseverlerle buluşuyor. Konser biletleri Passo’da.