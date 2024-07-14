Kültür rotası

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:33

LUDOVİCO EİNAUDI

Çağdaş klasik müziğin en önemli isimlerinden Ludovico Einaudi, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Konser biletleri kısa sürede tükenen ünlü piyanist ve besteci için takvime bir konser daha eklendi. Oscar ödüllü birçok filmin müziklerinde imzası olan Einaudi, 11 ve 12 Eylül’de İstanbullu dinleyicisi için sahnede olacak.

PLACEBO BLIND FESTİVAL’DE

İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Blind Festival kapsamında iki yıl aradan sonra 4 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park'ta İstanbullu hayranlarının karşısında olacak. Blind Fest'in ana konuğu Placebo öncesinde, solo projesi ile Madrugada solisti Sivert Høyem, İngiliz Punk İkilisi Big Special müzikseverlerle buluşacak. Festival sahnesinin açılışını ise hazırladığı özel seçkiyle Sakin grubunun solisti Onur Özdemir yapacak.

ŞİRRETİ EVCİLLEŞTİRMEK

Dilimize daha önce “Hırçın Kız” olarak çevrilen, W. Shakespeare’in oyunu “The Taming Of The Shrew”, Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak çevrilen edisyonuyla sahnede. Ataerkil sistemde kadına bakışı ve sosyal yapıyı sorgulayan iki perdelik komedya, Melis Birkan, Timur Acar ve Moda Sahnesi oyuncularını bir araya getiriyor. Yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisi ile sahnelenen oyun, 25 Temmuz’da Moda sahnesinde.

SOUNDSCAPE FESTİVAL

Elektronik müzikseverleri buluşturacak Soundscape Festival, 10-11 Ağustos’ta LifePark'ta 30'un üzerinde sanatçıya ev sahipliği yapacak. Melodileriyle tiyatro ve müzik dünyasına farklı bir boyut kazandıran Danimarkalı şarkıcı ve besteci Oh Land ile sofistike müzik tarzıyla eşsiz bir deneyim sunan Kadebostany festivaldeki isimler arasında.