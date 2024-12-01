Kültür Rotası

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:00

DÜNYACA ÜNLÜ TENOR İSTANBUL’DA

Dünyanın en etkileyici tenorlarından Mario Frangoulis 14 Aralık’ta Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak. Frangoulis, sahnedeki 35. yılında geniş bir repertuvarı senfonik orkestra eşliğinde seslendirecek.

TÜRKİYE’NİN MÜZİKAL PANORAMASI

Müze Gazhane, Müzik TR100 sergisi ile Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’nin zengin müzikal mirasını belgeleyen bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Derya Bengi ve Murat Meriç küratörlüğünde hazırlanan sergi belleklere kazınan şarkılar ve plak, kaset gibi dönemin müzik oynatıcıları ile zenginleştirilen bir arşiv çalışmasını sunuyor. Sergi 31 Ocak’a kadar ücretsiz görülebilir.

SEK SEK

Kente, gündelik yaşama, çevreye, tarihe dair görsel, interaktif, disiplinler arası bir gösterim ve seminer programı olan Cem Sorguç’un hazırlayıp sunduğu mimarlık seminerleri dizisi “SEK SEK /Bir Beyoğlu Sekmesi”, serinin ilk etkinliği ile 11 Aralık’ta Akbank Sanat’ta.

KURTULMA HIZI

Core Kolektif, ilk oyunu “Kurtulma Hızı” ile ebeveynlerin, kendi karar ve istekleri doğrultusunda, çocuklarının yaşamlarını nasıl etkileyebileceklerini işleyerek gözardı edileni tartışmaya açıyor. Kerem Arslanoğlu ve Kürşat Demir’in rol aldığı oyun, 10 Aralık’ta DasDas’ta.

LES TALENS LYRIQUES & ZOLTAN DARAGO

Les Talens Lyriques, genç kontr-tenor Zoltan Darago ile İş Sanat sahnesinde buluşuyor. Darago’nun Bach’ın alto aryalarını seslendireceği konserde Lyriques, Avrupa müzik mirasının nadir eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.