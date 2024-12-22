Kültür Rotası

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:00

O KEDİ SİYAH MI YD I ?

Seda Gazioğlu’nun dördüncü kişisel sergisi “O kedi siyah mıydı?” bilinmeyene ilişkin kaygıları mercek altına alıyor. Ritüeller, inançlar ve teknolojinin harmanlandığı sergi 11 Şubat’a kadar Haliç Sanat 3’te görülebilir.

FANTASTİK BİR BUZUL MACERASI

Hayalbaz Tiyatro’nun çocuklar için hazırladığı “Kartopu Buzul Macerası” tiyatro oyunu İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 29 Aralık’ta minik sanatseverlerle buluşuyor. Mehmet Erbil’in yönettiği, özel yapım kuklaların eşlik ettiği fantastik bir kutup serüvenini anlatan oyun, Direklerarası Seyirci Ödülleri Çocuk Oyunları Dalında “Metin Yazarı” Ödülünün de sahibi.

‘EVİNDE HİSSETMEK’

Sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” adlı sergisi, İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyaretçilerle buluşuyor. Sanatçının 200’e yakın çalışmasının yer aldığı serginin küratörlüğünü Levent Çalıkoğlu üstleniyor.

TUĞRUL TÜLEK İLE ‘DATE NIGHT’

Oyuncu, yönetmen ve müzisyen olarak farklı disiplinlerdeki performanslarıyla tanınan Tuğrul Tülek farklı bir proje ile sahnede. Seyircinin eğlenceli bir sohbete davet edildiği ‘date night’ta Tülek, 18 Ocak’ta Zorlu PSM Touché by N Kolay’da.

‘ŞİMDİ’

Tim Crouch’un kaleme aldığı, Öner Erkan’ın yönettiği “Şimdi” oyunu "Toplumsal olaylardan seyirci olarak ne kadar sorumlu olabiliriz" sorusunu merkezine alıyor. Erdem Şenocak, Gökçen Gökçebağ, Nezaket Erden, Melikşah Altuntaş'ın sahneyi paylaştığı oyun, 23 Aralık’ta DasDas’ta.