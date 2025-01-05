Kültür Rotası

Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 12:00

SAHNEDE BİR DİVA: AIDA GARIFULLINA

İş Sanat, geleneksel yeni yıl konserinde opera dünyasının divalarından Aida Garifullina’yı ağırlamaya hazırlanıyor. Kendi kuşağının en önemli sanatçılarından kabul edilen Garifullina, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde 8 Ocak’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak.

BİFO’DAN GELENEKSEL YENİ YIL KONSERİ

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 9 Ocak’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dünyaca ünlü soprano Marlis Petersen’i konuk ediyor. Petersen, “Knoxville: 1915 Yılı Yazı” yapıtını seslendirecek. Konser eş zamanlı olarak radyo Borusan Klasik’ten yayımlanacak.

‘BAYANLAR BAYLAR DARIO MORENO’

Ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno’nun müzikle bezeli yaşamını sahneye taşıyan “Bayanlar Baylar Dario Moreno”, 10 Ocak akşamı Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve başrolde dikkat çeken bir performans ortaya koyduğu oyun, gerçekle kurguyu harmanlayarak Moreno’nun İzmir’den dünya yıldızlığına uzanan yolculuğunu anlatıyor.

SEYFİ BEY

Yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle ülkemizde eğlence dünyasında devrim yaratan Seyfi Dursunoğlu’nun incelikli portresini inceleyen “Seyfi Bey”, izleyiciyi ortak bir geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. 30 yıl önce Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan'ın ustasına yaşam verdiği oyun, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle 27 Ocak’ta Sahne Dragos’ta.