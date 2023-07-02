Makarnanın yaz hali

Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 02.07.2023 - 12:00

Soğuk makarna salatası, sıcak bir yaz gününde veya yılın herhangi bir gününde canlandırıcı ve doyurucu bir yemeğin tadını çıkarmanın mükemmel bir yoludur. Çok yönlüdür, yapımı kolaydır ve zevkinize göre özelleştirilebilir. Makarna salatalarınızı bir sonraki seviyeye taşıyacağı kesin olan beş kolay (ama çok önemli) adımı özetledim. Bu yazıda, soğuk makarna salatalarının çok ilginç ve oldukça lezzetli olduğunu göreceksiniz.

1- Kaliteli malzemelerle başlayın:

Bu çok çok doğru olan yalın bir ifadedir. Basit ve lezzetli sosların en iyisi olduğunu göreceksiniz. Ağır, aşırı tatlı veya yapay boyalı içeriklerin makarnanızın lezzetini ve saklama süresini kısalttığını unutmayın.

2- Makarnayı düzgün pişirdiğinizden emin olun:

Makarnanın tencerede fazla dolmaması için bol su kullanın. Makarnayı eklemeden önce tenceredeki suyun hızla kaynadığından emin olun. Hafifçe karıştırın ve tencereyi bir kapakla kapatın, böylece su mümkün olan en kısa sürede kaynama noktasına gelir. Su iyice kaynadığında kapağı çıkarın ve makarnayı hafifçe pişirmek için yeniden kaynatın.

3- Makarnayı uygun biçimde soğuttuğunuzdan ve süzdüğünüzden emin olun:

Makarna piştikten sonra suyunu süzüp hemen akan su altında soğutmak isteyeceksiniz. Bu işlem makarnanın pişmesini durduracaktır. Suyu olabildiğince soğuk yapıp makarnanın hızla soğumasını ve gereğinden fazla suda kalmamasını sağlayabilirsiniz. Makarna tamamen soğuduğunda, iyice süzün ve bir kâğıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.

4-Birlikte iyi giden taze malzemeleri seçin:

Sevdiğiniz ve birlikte yemekten keyif aldığınız malzemeleri seçin. Ben kırmızı közlenmiş biber ve brokoli severim. Sezar sosuyla da iyi gittiğini düşünüyorum. İsterseniz biraz zeytin ve ilave rendelenmiş peynir ekleyebilirsiniz.

5-Doğru kısayolları kullanın:

Bazen kısayollar gereklidir. Yemeğin lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeyecek olanları seçtiğinizden emin olun. Kendi salata soslarımı yapmayı seviyorum ama her zaman zamanım olmuyor. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız hazır, mağazadan alınmış kaliteli bir sos kullanabilirsiniz. Marketinizin soğutmalı bölümüne bakmanızı tavsiye ederim. En az malzemeyle yapılan sosları arayın. Koyulaştırıcılar ve koruyucular eklenmiş soslardan kaçınmaya çalışın. Çünkü genellikle salata soslarının tadını sulandırırlar.

KÖZ BİBERLİ SPAGETTI SALATASI

Tarif geliştirici, yemek stilisti ve yemek fotoğrafçısı Zeynep Dinç’in soğuk makarna tarifi

MALZEMELER (4-5 KIŞILIK)

3 adet közlenmiş kırmızı biber (şerit şerit kesilmiş)

1/3 paket yassı spagetti (al dente haşlanmış)

50-60 gram beyaz peynir (küp küp doğranmış)

2 yemek kaşığı taze limon suyu

2 yemek kaşığı doğal sızma zeytinyağı

1 limon (ikiye kesilmiş, közlenmiş)

Kuru nane

Çörekotu

Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Köz biber şeritlerini 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile harmanlayın.

Makarnayı 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam kuru nane ile harmanlayıp servis tabağına alın. Köz biberleri yerleştirin. Üzerlerine minik peynir küplerini ve çörek otunu serpiştirin. Köz limon ve maydanoz ile servis edin.

@homemade.is.happiness

SOSUNDA PİŞEN MAKARNA

Daha önce hiç haşlanmayan makarna tarifi denediniz mi? Makarna ülkemizde ve dünyada çok sevilen bir yemek tarifi. Makarna yapımı da genelde çok kolay. Son dönemde sosyal medyada özellikle de TikTok’ta çok ünlü olan haşlanmayan makarna kısaca “sosunda pişen makarna” demek.

Neden mi? Normalde makarna yapılırken, suyun içerisine makarnalar eklenir, sonra 10 dakika kadar kaynatılır ardından da suyu süzülüp soslar ve yağ ile buluşturulur. Ancak makarnanın besleyiciliğinin aslında suyunda olduğunu biliyor muydunuz? Bu nedenle “Makarnanın suyu dökülür mü” sorusunun yanıtı bu başlıkta, kesinlikle hayır! Buradaki mantık ise tüm malzemeleri tencereye koyduktan sonra 20 dakika pişirip süzmeden karıştırarak tüketmek.