Al dente nedir? Al dente makarna yapımının püf noktaları…

Yayınlanma: 22.06.2023 - 21:25

Güncelleme: 22.06.2023 - 21:25

Al Dente, dişe gelir (diri) anlamına gelen ve makarnada pişirmenin ölçüsü olarak kabul edilir. Makarna al dente kıvamında pişirilmelidir. Al dente tüketilen makarnanın çok pişmiş makarnaya göre glisemik indeksinin daha düşük olduğu ve tüketilirken kan şekerini daha yavaş yükselttiğine dair bilimsel çalışmalar mevcuttur. Al dente için makarna için 8-12 dakika pişirilmesi gerekir. Tabii, makarna çeşidine göre farklılık gösterir. Bunun için ambalaj üzerinde belirtilen süre dikkate alınmalıdır.

AL DENTE MAKARNA NASIL YAPILIR?

Öncelikle makarnayı haşlayacağınız tencereyi doğru seçmeniz gerekir. Makarna yayvan tencerelerde haşlanmaz. Yüksek ve derin bir tencere kullanmanız gerekir. Böylece yüksek bir tencere kullanarak su kapasitesini rahatlıkla artırabilirsiniz. Uygun tencereyi seçtikten sonra tencerenin dörtte üçünü su ile doldurmanız gerekir.



Kaynayan suya tuz ekledikten sonra makarnayı suya dökün. 1 çay kaşığı tuz, 100 gram makarna, bir litre su. Bir paket makarnanın genellikle 500 gram olduğunu düşünürsek bir paket makarna haşlamak için ihtiyacınız olan şey 5 litre su ve 2 yemek kaşığı tuz.





Makarnanın al dente kıvamında pişmesi için gereken süre ortalama 8-12 dakikadır. Ancak bu makarnanın türüne göre değişebilir. Bu aşamada paketin üzerindeki notlardan yardım alarak doğru al dente kıvamını yakalayabilirsiniz.



Makarnanızı süzme aşamasında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta makarnayı soğuk suyun altında yıkamamak çünkü bilinenin aksine makarna yıkanmaz. Haşlanan makarnanın suyunun bir kısmını ayırarak hazırlayacağınız makarna sosunu tatlandırmak için kullanabilirsiniz.



Al dente makarnanızı soslayacaksanız makarnayı sosun içinde pişirmeye devam etmemeye özen gösterin. Aksi takdirde kısalttığınız pişirme süresinin bir anlamı kalmaz ve yumuşak bir makarna elde etmiş olursunuz.