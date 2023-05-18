En sevilen 5 makarna sosu ve tarifleri...

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:42

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:45

Yorgun olduğumuz günlerde, hemen bir şeyler hazırlasak da yesek dediğimiz zamanlarda ilk onun adı aklımıza geliyor. Pratikliği ile çok sevilen makarna, birbirinden farklı sos çeşitleriyle sunulmaktadır. Makarnayı sade, yoğurtlu, ketçaplı ve salçalı yemekten sıkılanlar için en sevilen birbirinden lezzetli 5 makarna sosu ve tarifleri...

BOLONEZ SOS

Malzemeler

250 gr kıyma

1 adet soğan

2 diş sarmısak

3 yemek kaşığı kaşığı zeytinyağı

2 adet havuç

3 adet domates

2 dal kereviz sapı

1 çorba kaşığı domates salçası

4-5 dal fesleğen

1 adet defne yaprağı

2 çorba kaşığı sirke

Kekik, tuz ve karabiber



Yapılışı

Bolonez sos için küp doğranmış soğan ve sarmısağı zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu çekene dek kavurun. Salça ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış havuç, domates, kereviz sapı ilave edip sotemeleye devam edin. Fesleğen, defne yaprağı, tuz, karabiber ve sirkeyi kısık ateşte pişirin. Kekik ilave edip karıştırın. Sosu haşladığınız makarna ile buluşturun. Üzerine parmesan veya kaşar peyniri rendeyelip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

NAPOLİTEN SOS

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

4 adet domates

5 yaprak fesleğen

Kekik, karabiber, tuz



Yapılışı

Geniş bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve kızdırın. 2 diş sarımsağı ince ince kıydıktan sonra yağın içerisine ekleyerek kavurun. 4 adet domatesi güzelce yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Bu esnada 5 yaprak fesleğeni de kıyın. Önce domatesi, ardından fesleğenleri tavaya ekleyerek karıştırın. Dilediğiniz kadar kekik, karabiber ve tuz ekleyebilirsiniz. Sosu haşladığınız makarna ile buluşturun. Üzerine parmesan veya kaşar peyniri rendeyelip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PESTO SOS

Malzemeler

4 diş sarımsak

2 demet fesleğen

100 gr çam fıstığı

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 su bardağı zeytinyağı

Karabiber, tuz



Yapılışı

Öncelikle çam fıstıkları yağsız tavada kokusu çıkana kadar kavurun ve kenara alın. Yaprakları ayıklanıp yıkanan fesleğenler iyice kurulandıktan sonra ince ince kıyın. Parmesan peyniri rendeyin. Tuz, sarımsak, kavrulmuş fıstık ve fesleğen blender ile püre haline getirin. Rendelenmiş parmesan ve zeytinyağı da eklenerek kıvamlandırın. Sosu haşladığınız makarnanın üzerine döküp karıştırın. Afiyet olsun.

CARBONARA SOS

Malzemeler

100 ml krema

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan

Küp küp doğranmış şarküteri ürünleri (füme et, salam vb)

4 dal maydanoz

Tuz, karabiber



Yapılışı

Bir tencereye su koyulur ve kaynatılır. Kaynayan suyun üzerine suya değmeyecek şekilde başka bir tencere yerleştirilir. Bu tekniğe benmari denir. 2 yumurta sarısı benmari de çırpılır ve fazla pişirilmeden sadece kıvam aldırılır. Kıvama geldiğinde kenara alınır. Krema ve şarküteri ürünleriyle karıştırılır. Haşlanan makarnanın suyundaki nişastasından yararlanmak için yarım kepçe makarna suyu yavaşça çırpılarak ilave edilir. Sos makarna ile birleştirilir. Afiyet olsun.

KREMALI MANTAR SOS

Malzemeler

250 gr mantar

2 diş sarımsak

1 küçük kutu krema

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber



Yapılışı

Öncelikle zeytinyağı tavaya alın. Temizlenip doğranmış mantar ve sarımsakları ekleyip soteleyin. Ardından kremayı ekleyip, kısık ateşte pişirin. Haşlanmış makarna, tereyağı, tuz ve karabiberle beraber tavaya eklenip ve karıştırılarak pişirin. Dilerseniz üzerine peynir rendeyebilirisiniz. Afiyet olsun.