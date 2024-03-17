Mutfağın gizli kahramanı: Un
Un, mutfağın temel malzemesi olmanın ötesine geçiyor, hemen hemen her ülkenin yemek kültürünün olmazsa olmazı. Ekmeğin içindeki hava kabarcıkları, pastanın yumuşak dokusu ve makarnanın aldente yapısı... Hepsi unun lezzetli oranı ve dokunuşlarında gizli. Her öğütme şekli unun karakterini şekillendirirken yemekleri benzersiz bir boyuta taşıyor!
Un! Tüm dünyada belki de mutfakların en çok kullanılan malzemelerinden biri... Makarnadan mantıya, kekten çorbaya yemek pişirmede aklınıza gelebilecek hemen her aşamada o var. Eğer evde yemek pişiriyorsanız muhtemelen yüzlerce kez unla çalışmışsınızdır. Şahsen yemek pişirirken en sık kullandığım malzeme de o. Bu yazıyla “un”u yakın markaja alalım.
Mutfaklarımızın gizli kahramanı
un, her yemekte başrolde olmasa da lezzet yolculuklarımızda kilit
oyuncu. Peki un nedir? En temelde tahılların öğütülmesiyle elde edilen ince
toza verilen isimdir. Başta ekmek ve hamur işleri olmak üzere pek çok gıdanın
temel bileşenidir, genellikle buğdaydan elde edilir. Arpa, yulaf, çavdar,
mısır, nohut gibi bitkilerden elde edilen un ise yaygın olarak o tahılın adıyla
birlikte mısır unu, arpa unu şeklinde adlandırılır.
TARİHSEL YOLCULUĞU
Unun tarihsel yolculuğu da oldukça etkileyici... İnsanlık, avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçiş yaptığında buğdayın yetiştirilmesi ve işlenmesiyle birlikte un kullanımı da başladı. İlk öğütme taşları, buğday tanesini un haline getirmenin temelini attı. Antik Mısır'dan Roma İmparatorluğu'na farklı medeniyetler unu kullanarak mutfak kültürlerini zenginleştirdi.
Uygarlıklar arası ticaret ve kültürel alışverişle birlikte un,
farklı coğrafyalarda çeşitli ekmekler, hamur işleri ve diğer lezzetli tatlarla
buluştu. Rönesans dönemiyle birlikte ise zenginleştirilmiş tariflerde ve lüks
mutfaklarda önemli bir konum kazandı. Sanat ve bilimle iç içe geçen bu dönemde,
unun mutfak sanatlarına olan katkıları daha da belirginleşti ve günümüzdeki
tariflere ışık tuttu.
UNUN EKMEK SERÜVENİ
Bir
araya geldiği her malzeme ve oran ile reaksiyona uğrayarak lezzeti şekillenen
unun her kültürde karşımıza en sık çıkan hali ise ekmek! İşin püf noktaları
sayesinde özellikle iftar sofralarında hem lezzetli hem de sağlıklı ve
besleyici ekmek çeşitleri yapmak mümkün.
1. Kaliteli
un seçimi:
Ekmek yapımının temeli olan unun kalitesi, sonuçları doğrudan etkiler. Organik,
tam buğday veya çavdar unları gibi çeşitleri deneyerek damak zevkinize en uygun
olanı bulabilirsiniz.
2. Doğru
su miktarı:
Hamurun kıvamını doğru ayarlamak için su miktarı önemlidir. Kontrollü bir
şekilde su ekleyerek ideal dokuyu elde edebilirsiniz.
3. Hamuru
iyi yoğurun:
Hamuru yoğurmak glutenin gelişimini destekler ve ekmek yapısını güçlendirir.
Yoğurma sürecinde hamura hava katmak için uzun bir yoğurma işlemi uygulayın.
4. Mayalanma
süresi: Hamurun mayalanma
süresi, ekmek aromasını ve dokusunu belirler. Uygun sıcaklıkta ve sürede
mayalandırarak lezzetin en iyi seviyeye ulaşmasını sağlayın.
5. Şekil
verme teknikleri:
Hamurunuzu şekillendirirken ekmek yapısını ve hamurun içindeki hava
kabarcıklarını korumak için nazik olun.
6. Soğuma süreci: Ekmek, fırından çıktıktan sonra da pişmeye devam eder. Bu nedenle, tamamen soğumasını bekleyerek içindeki nemin dengelenmesine ve kıvamın oturmasına zaman tanıyın.
EVDE YAPIMI KOLAY EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gr. un
- 1 paket instant maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 300 ml. ılık su
Hazırlanışı:
- Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz gibi
açın, mayayı ortaya ekleyin.
- Şeker ve tuzu da ekleyip yavaşça ılık suyu ilave
edin. Karışımı yoğurarak hamur haline getirin.
- Üzerini nemli bir bezle örtüp sıcak bir ortamda
yaklaşık bir saat mayalanmaya bırakın.
- Hamuru tezgaha alıp şekil verin ve yağlı kağıt
serili bir fırın tepsisine yerleştirin.
- Fırını 200 dereceye ayarlayın. Hamurun üzerine
hafifçe un serpin ve önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişirin.
- Altın rengini aldığında fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Afiyet olsun!
UN VE GLUTEN İLE İLGİLİ BİLGİLER
Şef Dilek Yetkiner’den un hakkında pratik bilgiler…
* Unlar protein oranına göre yüksek proteinli sert
unlar, düşük proteinli yumuşak unlar olarak ayrılır.
* Un içindeki protein oranı yüzde 7 ile yüzde 14
arasında değişir.
* Pastacılıkta yumuşak un, ekmekçilikte sert un
tercih edilir.
* Gluten tahıllarda bulunan bir proteindir, bu
nedenle buğday unu tahıllardan elde edilen unlara göre daha yüksek oranda
gluten içerir.
* Glutensiz unlar, pek çok tahıldan ve badem,
kinoa, hindistan cevizi gibi gluten içermeyen yiyeceklerden elde edilen
unlardır. Özellikle çölyak hastalığı olanlar için önemli bir besin kaynağıdır.
* Glutensiz unların kabarma özellikleri, gluten
içeren unlara göre farklılık gösterir. Gluten, hamurun esnekliğini ve yapısını
koruyarak kabarmasını sağlar. Glutensiz unlar ise bu esnekliği sağlayamaz ve
genellikle daha sıkı ve yoğun bir yapıya sahiptir.
* Unu cam kavanoz içinde saklamak en sağlıklı
yöntemdir. Unun böceklenmemesi için kavanoza kuru defne yaprağı veya kuru
karanfil ile koyabilirsiniz.
* Yaz aylarında artan sıcaklar unun nemlenmesine
yol açabilir, bu nedenle unu yaz aylarında buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
* Taze un nötr bir kokuya sahiptir. Un kokudan çok
etkilenen bir ürün olduğu için muhafaza ettiğiniz kabın kapağı sıkıca
kapatılmalı, yoğun kokulu ürünlerden ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
* Un kullanırken kesinlikle nemli veya ıslak kaşık kullanılmamalıdır. Ahşap kaşık kullanabilirsiniz.
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