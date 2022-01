Post-punk sevdalılarına modern bir sesleniş: Black Midi

23 Ocak 2022 Pazar, 13:00

Geordie Greep, Matt Kwasniewski-Kelvin, Cameron Picton ve Morgan Simpson 'dan oluşan ve 2017’de kurulan İngiliz rock grubu Black Midi, Cavalcade albümü ile geçtiğimiz yıl müzik otoritelerinin ve müzikseverlerin en sevdiği ekipleri arasındaydı.



Sağlam bir çıkışla listeleri tırmanan ekibe, vokal- gitardaki üyesi Matt Kwasniewski-Kelvin’ın zihinsel sağlığıyla ilgili sorunlar yaşaması zorunlu bir ara verdirtti. “Cavalcade” albümlerinin kayıtları öncesi üç kişi kalan ekip, yaşadığı kan kaybına rağmen yakaladığı ritmi kaybetmek istemezcesine kendisini hızlı toplardı ve yeni isimlerle yoluna devam etti. Yeni isimler yeni enstrümanları da beraberinde getirdi; Kaidi Akinnibi saksafonuyla, Seth Evans klavyesiyle ve Jerskin Fendrix kemanıyla parçalara ses verdi.





Grubun ismiyse, yalnızca bir sahne ismi değil, aynı zamanda bir müzik terimi. Birbirine yakın bir şekilde katmanlar yaratan çok sayıda notanın, portrede neredeyse tamamen siyah bir görüntü oluşturması nedeniyle "Black MIDI" (Siyah MIDI) olarak tanımlanıyor. İsmini bu Japon müzik türünden türeten grup, müziklerinde “deneysel rock”, “math rock”, “noise rock” ve 1970'lerde bir isyan hareketi olarak ortaya çıkan aykırı, abartılı “punk” kültüründen, daha özelleştirilmiş bir biçimiyle ‘post-punk’tan ilham alıyor. Dolayısıyla grup gelenekselden son derece uzağa konumlanıyor. Sık sık şarkılarına eşlik eden ilginç videolar da yayınlayan grup, internet geyiği de diyebileceğimiz ‘meme /mem’ kültürünü de işlerinde barındırıyor.



Grup, plak yapımcısı Dan Carey'nin şirketi Speedy Wunderground ile müzik dünyasına adım attı ve 2018'de ilk teklileri "bmbmbm" yi yayımladı. İlk teklinin yarattığı etki peşi sıra bir albüm getirdi ve ekip, prodüksiyonunu Carey'nin üslendiği ilk stüdyo albümleri olan Schlagenheim'ı 2019'da müzikseverlerle buluşturdu. Büyük beğeni toplayan, İngiltere Albüm Listesi'nde ilk 50'ye giren ve 2019 Mercury Ödülü adaylığına uzanan albüm, yeni çalışmaları da beraberinde getirdi.





2020 yılında bir antoloji albümü olan The Black Midi Anthology Vol. 1: Tales of Suspense and Revenge, Bandcamp'e özel olarak yayınlandı. Bu çalışmadan 1 yıl sonra 2021’de ikinci stüdyo albümleri Cavalcade piyasaya sürüldü. İlk albümleri Schlagenheim’deki enstrümanların şarkıların içindeki homojen dağılımı ikinci albümleri Cavalcade’de de kendini gösterdi. Yeni albümdeki en belirgin fark ise, enstrüman çeşitliliğinin dinleyenleri zihnin derinliklerinde daha kalabalık bir salona davet etmesi. Tanımlardan uzak durmaya çalışsak da saksafonun belirgin sesi bir caz tınısı, klavyenin net bir biçimde yükselişi “progresif rock”a yaklaştırıyor müziği. Aynı anda yüksek desibelli gitarlar ve davullarla şiddetlenen dolu dolu, çılgın bir ritme sürüklüyor dinleyeni. Ve ortaya çıkan eserlerin yetenekli müzisyenlerin elinden çıktığı belli oluyor.



Melodilerin arasında dolaşırken aklımıza Metallica, Cardiacs gibi isimler geliyor. Tanımlaması güç olduğu kadar icrası da cesur bir adım gerektiren bu özgün bir biçimin yükselişine şahit oluyoruz. Henüz 20’li yaşlarda olan dört gencin çıktığı bir yolda kazanılan bir başarı hikayesi desek sanırım yanılmayız.



KALIPLARA SIĞMAYAN MELODİLER

Her ne kadar ortaya koydukları eserler post-punk terimi çatısı altında tanımlansa da onlar yaptıklarının kalıplarına sığdırılamayacak kadar geniş bir iş olduğunu söylüyorlar.



Sevenleri ve merak edenler için bir de haber verelim. Black Midi’yi 2020’nin bahar aylarında PSM Caz Festivali kapsamında ilk İstanbul konserinde dinleyecektik ancak araya Covid-19 pandemisi girdi ve hepimize günlük yaşamımızın, önceliklerimizin değiştiği zor günler yaşattı. Ancak sağlıklı günlerde buluşma ümidiyle ertelenen konserlerden biri yakın zamanda gerçekleşecek.

Black Midi, güncel Londra sahnesinin en ilgi çekici gruplarından Shame ile 4 Şubat‘ta aynı etkinlik kapsamında İstanbul Zorlu PSM’de sahne alacak. Bu sene yeni albümlerini yayınlayan iki ekip de şimdiden eğlenceli bir konserin sinyallerini veriyorlar.