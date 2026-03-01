Ramazanda dengeli beslenmenin 6 yolu

1. Sahuru bir zorunluluk değil, metabolik hazırlık olarak görün

Sahur, ramazan beslenmesinin en önemli öğünü olarak kabul ediliyor. Gün boyu sürecek açlık ve susuzluğa karşı bedeni hazırlayan bu öğünün atlanması kan şekerinde ani düşüşlere, gün içinde halsizlik ve konsantrasyon kaybına neden olabiliyor. Sahurda protein içeriği yüksek besinler tercih edildiğinde mide boşalması daha yavaş oluyor ve tokluk süresi uzuyor. Lifli besinler ise kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı oluyor. Buna karşın aşırı tuzlu, yağlı ve işlenmiş gıdalar gün içinde susuzluğu artırarak oruç süresini daha zorlayıcı duruma getirebiliyor.

2. İftarı hızlı bir açlık refleksiyle değil, bilinçli bir geçişle açın

İftara yaklaşırken beden, sindirim açısından daha hassas bir durumda olur. Bu nedenle iftarı bir anda ağır bir ana öğüne dönüştürmek, mide ve bağırsak sistemini zorlayabilir. Ilık bir çorba veya hafif bir başlangıç, sindirim sistemini ana yemeğe hazırlar. Ana yemeğe geçmeden önce verilen kısa bir mola ise tokluk hissinin oluşmasına katkı sağlar. Bu yaklaşım, ramazanda sık görülen şişkinlik, mide yanması ve reflü şikayetlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

3. Karbonhidrat kalitesi, ramazanda her zamankinden daha önemli

Beden, uzun açlık dönemlerinde, kan şekeri dalgalanmalarına karşı kırılgan hale gelir. Bu nedenle rafine karbonhidratlar kısa süreli tokluk sağlarken hızlı acıkmaya ve ani enerji düşüşlerine neden olabilir. Tam tahıllar, sebzeler ve baklagiller gibi lif yönünden zengin kaynaklar ise daha dengeli bir enerji sağlar. Karbonhidratın türü, ramazanda yalnızca kilo kontrolü için değil, gün içindeki fiziksel ve zihinsel performans için de belirleyici bir rol oynuyor.

4. Sıvı tüketimini kısa sürede telafi etmeye çalışmak yerine zamana yayın

Gün boyunca sıvı alınamadığı için iftar ile sahur arasındaki saatler, su tüketimi açısından büyük önem taşır. Ancak bu gereksinimi tek seferde karşılamaya çalışmak, beden tarafından verimli bir şekilde kullanılamaz. Suyun aralıklı olarak tüketilmesi, hem sıvı dengesini korur hem de sindirim sistemini destekler. Gazlı içecekler ve aşırı kafein tüketimi ise ramazanda susuzluk hissini artırabilir.

5. Ramazanı bedeni yeniden tanıma ve yavaşlama fırsatı olarak değerlendirin

Ramazanda yaşanan halsizlik, baş ağrısı veya mide rahatsızlıkları çoğu zaman kaçınılmaz değil, yanlış beslenme tercihlerinin bir sonucu olabilir. Bu dönemi, bedenin verdiği sinyalleri daha dikkatle dinlemek için bir fırsat olarak görmek önemlidir. Ramazan dengeli sahur, kontrollü iftar ve bilinçli tercihlerle yalnızca ruhsal değil fiziksel anlamda da daha sağlıklı bir deneyime dönüşebilir.

6. Tatlıyı bir alışkanlık değil, kontrollü bir keyif olarak konumlandırın

Ramazan sofralarında tatlı önemli bir yer tutar ancak zamanlama ve miktar burada önemli. İftardan hemen sonra tüketilen şerbetli tatlılar, kan şekerinde ani yükselmelere ve ardından hızlı düşüşlere neden olabilir. Daha hafif tatlıları iftardan bir süre sonra tercih etmek, tatlı gereksinimini daha dengeli bir şekilde karşılamaya yardımcı olur. Tatlıyı her gün zorunlu bir ritüel haline getirmek yerine, ölçülü ve bilinçli bir tercih olarak görmek ramazan beslenmesinde çok önemli denge unsuru, aklınızda olsun.

Uzman Diyetisyen Şükran Yıldız, ramazanda mikro besin alımını arttırmanın önemine değindi:

“Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok zorlandığı konulardan biri sağlıklı, çeşitli ve dengeli bir beslenme rutinine sahip olmaktır. Dengeli ve çeşitli bir beslenme vitamin ve mineral eksikliklerinin yaşanmaması için oldukça önemlidir. İftar sofranıza ve sonrasındaki ara öğününüze çeşitli meyve ve sebzeler ekleyerek mikro besin alımınızı artırabilirsiniz. Ayrıca hurma, potasyum ve demir içeriği bakımından zengin bir meyvedir. Ramazan ayında sinir sisteminizin ve kaslarınızın düzenli olarak çalışmasına destek olmak, bedendeki sıvı-elektrolit dengesini desteklemek amacıyla iftarda 1-2 adet hurma yiyebilirsiniz.

Ramazan döneminde çinko, A ve C vitamini bağışıklık sisteminin korunması ve sağlıklı işleyişini sürdürmesi için çok önemlidir. Uzun süre açlık durumunda bağışıklık sisteminin zayıflamaması için özellikle çinko alımına dikkat edilmelidir. Çinko eksikliği olan kişilerin ise ramazan döneminde bağışıklığının düştüğü görülmektedir. Antioksidan içeriği güçlü olan A ve C vitaminleri ise bedenin patojenlere karşı savaşında destek olur. Bu dönemde hastalıklara yakalanmanızı engellemek için hem sahurda hem iftarda bu mikrobesinleri içeren gıdaları da sofranıza ekleyebilirsiniz.”

- A vitamini: Süt ve süt ürünleri, yumurta, karaciğer, havuç, yeşil yapraklı sebzeler, domates

- B12 vitamini: Süt ve süt ürünleri , yumurta, derin deniz balıkları

- C vitamini: Turunçgiller, limon, kırmızı biber, domates, kuşburnu, yeşillikler

- Çinko: Hindi, badem, yer fıstığı, kabak çekirdeği, kırmızı et

- Demir: Kırmızı et, yumurta, kurubaklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler

- Folat: Koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuşkonmaz, brokoli, bamya, pancar, avokado

- Magnezyum: Yağlı tohumlar, baklagiller, patates, tam tahıllar, muz, deniz ürünleri, tahin

- Kalsiyum: Süt ve süt ürünleri, fındık, fıstıklar, baklagiller, pekmez, kuru meyveler, susam