Şef Hazer Amani'den lezzetli yılbaşı sofraları için öneriler

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:00

Yılbaşı akşamı için sofranızı hem pratik hem de şık bir şekilde hazırlamak ister misiniz?

Şef Hazer Amani, sınırlı zamanla lezzetli bir sofra yaratmanın ipuçlarını, yılbaşı sofraları için önerdiği malzemeleri ve gözden kaçan ama sofranıza fark katacak püf noktalarını bizimle paylaştı. Afiyetle...

- Pratik ama şık bir yılbaşı sofrası için önerileriniz neler?

Eğer yılbaşı sofrası için pratik ama şık bir mönü arayışındaysanız hızlı ve kolayca hazırlayabileceğiniz birkaç öneriyle sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Geleneksel bir yılbaşı yemeği için hindi veya az kişiyseniz tavuk tercih edebilirsiniz. Ancak etkileyici bir sofra için lezzetli seçenekler de mevcut. Örneğin fırında kuzu kol, yanında kırmızı meyvelerle yapılmış bir sos ve fırın patatesle şık bir sunum oluşturur. Bu kombinasyon hem göz alıcı hem de lezzetli olur. Zamanı kısıtlı olanlar için sevdikleri bir restorandan eve sipariş vermek de pratik ve iyi bir seçenek. Eğer misafirlerinizi etkilemek istiyorsanız soğuk meze tabakları, salatalar ve hafif tatlılar da sofrayı rafine bir şekilde tamamlayacaktır. Böylece hem lezzetli hem de etkileyici bir yılbaşı sofrası yaratabilirsiniz.

- Yılbaşı sofrası için bir “mutfak sepeti” hazırlıyoruz: Hem yaratıcı hem de pratik olacak, yılbaşı sofralarının yıldızı olabilecek dört malzeme önerir misiniz?

Yılbaşı sofrası için hazırlayacağım mutfak sepetinin olmazsa olmazı kesinlikle peynirler olur. Çünkü peynirler uzun süre keyifle yenebilecek, sofra sohbetini uzatacak bir seçenek sunar. Ayrıca kuru yemişler, taze meyve ve belki biraz da kuru et sepeti tamamlayan unsurlar olacaktır.

- Unutulmaz bir yılbaşı sofrası hazırlamak için üç altın tavsiye verir misiniz?

İlk olarak, sofrayı kime hazırladığınız çok önemli. Aileyle mi, dostlarla mı, yoksa iş arkadaşlarınızla mı bir araya geliyorsunuz? Bu, sofra düzenini tamamen etkileyecektir ve konsepti belirleyecektir. İkinci olarak, sofrayı basit ama lezzetli tutmak önemli. Fazla abartmadan hem göze hem kalbe hitap eden dengeli bir sofra hazırlamak çok daha etkili olur. Son olarak sunumun da çok önemli olduğunu unutmayın. İyi bir sunum, lezzet kadar sofra atmosferini de güçlendirir.

- Yılbaşı sofrası alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Önerebileceğiniz püf noktalar var mı?

Yılbaşı alışverişi yaparken dikkat etmeniz gereken ilk kural, asla aç karnına yılbaşı akşamı gibi büyük bir gün için alışverişe çıkmamak. Çünkü açken yapılan alımlar genellikle fazla ve gereksiz alışverişlere yol açabilir. Ayrıca, sofranızda israf olmasından kaçınmak için gelecek misafir sayısına göre alışveriş yapmak önemli. Herkesin her şeyi sevmediğini unutmamak gerekir. Örneğin, 10 kişi gelecekse 15 muz almak yerine dört muz almak çok daha makul bir tercih olur. Bu tür detaylarla alışverişi daha verimli ve israfı önleyici bir şekilde yapabilirsiniz. Son olarak, aldığınız ürünlerin kalitesini iyi bilmeniz de önemli çünkü kaliteli malzemeler sofranıza değer katacaktır.

5 ADIMDA KUZU KOL

Amani’den yılbaşı sofrası için fırında kuzu kol tarifi

MALZEMELER

- Bir adet bütün kuzu kol

- Üç yemek kaşığı zeytinyağı

- Dört diş sarımsak, iki dal kekik, iki dal biberiye

- Tuz ve karabiber

- Bir karnabahar, bir brokoli

- Altı küçük patates

Orman meyveli sos için

- 100 gr orman meyvesi (yaban mersini, frambuaz, böğürtlen)

- Bir yemek kaşığı bal, bir tatlı kaşığı lime veya limon suyu, tuz, karabiber 50 gram tereyağı

HAZIRLANIŞI

1 - Fırını 160°C’de ısıtın. Kuzu kolunu zeytinyağı, sarımsak, kekik, biberiye, tuz ve karabiberle harmanlayın. Fırında dört saat pişirin.

2 – Brokoli ve karnabaharı sekiz dakika haşlayıp tuz, karabiber ve tereyağı ile tavada çevirin.

3 - Patatesleri 10 dakika tuzlu suda haşlayıp dörde bölün. Zeytinyağı, tuz, karabiberle harmanlayıp fırında 40-45 dakika pişirin.

4 - Meyveleri bal, lime suyu, tuz, karabiber ve tereyağı ile pişirin.

5 - Tüm malzemeleri tabakta bir araya getirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun