SKUP trafiği rahatlatır mı?

Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:11

Güncelleme: 15.12.2024 - 13:11

İstanbullulardan ve kadim kentimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistten sıkça duyduğumuz sorunlardan biri trafik sıkışıklığı. Bu, sırf İstanbul’a özel değil küresel ölçekte herhangi bir büyük kentte de trafik büyük bir sorun. Hem insan sağlığı açısından hem de çevre sağlığı açısından trafikte sıkışmanın olumsuz birçok etkisi de var. Bunun için yerel yönetimler başta olmak üzere hükümete de çok fazla görev düşüyor.

Geçen günlerde bu konuyu merkezine alan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) Aşama II - Uygulama Planı Projesi basın çalıştayına davet edildim. Etkinliğin ilk yarısını deneyimleyen bir İstanbullu ve sürdürülebilirlik yazarı olarak çalıştayı olumlu ve etki yaratma potansiyeli yüksek buldum. Birçok basın kuruluşundan görevlilerin ve üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığı açık oturumlarda ilgimi çeken bir konulardan birini siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

İnsan memnun etmesi zor ve taraflı bir varlık diyerek söze başlamak isterim. Bazı medya kuruluşlarından gelen görevliler -burada ideolojik yaklaşımı da es geçmemek gerek- SKUP projesinin Eminönü ve Kadıköy ilçelerinde “congestion charge” (tıkanıklık ücreti) olarak isimlendirilen ve dünyada birçok kentte uygulanan fiyatlandırma politikasına bayağı tepkiliydi. İlerleyen günlerde ise hem çeşitli yayın organlarında hem de sosyal medyada bu konu ile ilgili birçok yazı ve ifade gördüm.

İklim değişikliği ile mücadele güncel siyasi tartışmaların çok ötesinde insanlığı ilgilendiren bir konu. Kısa vadeli kârlar için orta ve uzun vadeli hasarlar yaratılması sonucunda insanlık insan kaynaklı iklim değişikliği yüzünden maddi ve manevi kayıplar yaşıyor. Daha geç olmadan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kent bazında en azından ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması, trafiksiz bölgelerin kent yaşamının sağlığı için uygulanması, yaya ve farklı araç tipleri için alanların yaratılması, yeşil alanların artırılması, sulak alanların korunması, plastik farkındalığının arttırılması, sürdürülebilirlik okur-yazarlığı eğitimleri gibi birçok uygulama başlatılmalı.

BİLGİ EKSİKLİĞİ

Kentin belirli bir bölgesine ücret karşılığı girilmesi başlığına geri dönecek olursam bunun arkasında birçok neden var. Bunlar insanların iklim değişikliği ve sürdürülebilir kentler nasıl yaratılır konusundaki bilgi eksiklikliği/yanlış bilgilendirilmesi, söz konusu maddiyata gelince özellikle siyasetçilere olan güvensizlik, kısa vadeli konforu düşünmek, alışılmamış olanı kötü ve işe yaramaz olarak nitelendirmek gibi birçok sosyolojik, kültürel ve psikolojik etmen. Tüm bu nedenleri ve daha fazlasını düşündükçe kimseyi yargılamadan kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve sevmesek bile yaşamına saygı duymamız gereken diğer insanların, insan olmayan nice türün özetle gezegenin sağlığını düşünerek seçimlerimizi yapmamızı öneriyorum.

SAĞLIKLI ULAŞIM İÇİN

SKUP projesinin başlıca eylemleri şu biçimde:

- Varolan hareketlilik ve ulaşım verilerinin analizi (hanehalkı ulaşım anketleri, dijital veri analizi)

- Sürdürülebilir mobilite için modelleme

- İstanbul SKUp için ayrıntılı uygulama planı geliştirilmesi

- Yürüme ve bisiklet gibi etkin ulaşım türlerinin yaygınlaştırılması

- Deniz ulaşımının artırılması

- Sağlıklı sokaklar ve trafik sakinleştirme

- Otobüs öncelikli şeritler ve düşük emisyon bölgeleri uygulamaları

- Afetlere dirençli ulaşım sistemi çalışmaları

- Farkındalık artırma ve iletişim çalışmaları