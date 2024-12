‘Yaşanmışlıklar sesimde iz bıraktı’

Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 15.12.2024 - 13:18

Duygu yüklü sesiyle dikkat çeken Etem, kısa süre önce dinleyici ile paylaştığı “Nerdesin” ve “Neyleyim” teklileri ile müzikseverlerden ilgi gördü. Biz de genç müzisyeni daha yakından tanımak istedik.

- Müziğe ve yaşama bakışınız hakkında bize neler söylersiniz?

Etem Bostanoğlu olarak kendimi anı yaşamayı seven, eş dost muhabbetinden keyif alan bir insan olarak tanımlayabilirim. Genelde İstanbul, Anadolu Yakası’nda zaman geçiriyorum. Yaşamı anlamak, hissetmek ve bunu insanlara aktarmak için müziği seçtim. İnsanların hikâyelerine kulak vermek, bunlardan esin almak ve o anların ruhunu müziğimle yakalamak benim için bir yaşam biçimi. Melankoliyle kahkahayı birleştiren bazen içime kapanan bazen de yaşamı kucaklayan biriyim. Müziğim de tıpkı benim gibi bazen hüzünlü bazen neşeli ama her zaman samimi.

- Oldukça duygu yüklü bir sesiniz var. Bu, müziğinize nasıl yansıyor?

Şarkı söylemeye başladığım ilk andan bugüne kadar dinlediğim müzikler, tanıştığım insanlar ve yaşadığım kentler bu sesi şekillendirdi. Aslında sesim, içimdeki duyguların bir dışavurumu. Ama bunu müzikle ifade etmeye başladıkça kendimi daha iyi tanımaya başladım. Dinlediğim sanatçılar, yaşadığım deneyimler... Hepsi sesimde birer iz bıraktı. İnsan yaşadığı hayatın ve dokunduğu hayatların aktarımını yapar.

- 2021’den bu yana müzik üretiyorsunuz. Bu süreçte şarkı sözlerinizde ve müziğinizde nasıl bir değişim gözlemlediniz?

2021’den bu yana her şarkım farklı bir dönemimde hissettiklerimi, düşündüklerimi yansıtıyor. Şarkı sözlerim ve melodilerim daha kişisel, daha içsel bir hale geldi. Ancak bu süreçte sevgili aranjörüm Burak Bedirli ile çok şey öğrendik. Şarkılarımızı her geçen gün daha ileri taşıma çabamız hem kendimizi hem de müziğimizi büyütüyor. Değişim, her şarkıda kendini hissettiriyor ama özünde her zaman samimiyet ve gerçeklik var.

LEONARD COHEN VE CEM KARACA

- Müzikal anlamda esin aldığınız isimler kimler? Örnek aldığınız bir idol var mı?

Elbette ilham aldığım birçok isim var. Tek bir kişiyi söylemek zor ama ilk aklıma gelen Leonard Cohen. Karakteristik ve büyüleyici vokali beni her zaman etkiler. Bunun yanı sıra Ibrahim Maalouf’un eserlerini dinlemekten büyük keyif alıyorum. Tabii ki bizim kültürümüzün en önemli isimlerinden biri olan ve çocukluğumdan beri hayranlık duyduğum Cem Karaca da müziğime büyük bir ilham kaynağıdır.

İKİ DİKKAT ÇEKEN ŞARKI

- Önce Çağan Şengül ile düet yaptığınız “Nerdesin” dikkat çekti, ardından “Neyleyim” ile ses getirdiniz. Kısa sürede iki başarılı şarkı üretmek sizin için nasıl bir süreçti?

Aslında bu iki şarkı da uzun zamandır içimde biriktirdiğim ve doğru zamanı beklediğim parçalar. “Nerdesin”i Çağan’a ilk dinlettiğimde, heyecanlanıp “Bu şarkıyı kesinlikle birlikte söylemeliyiz!” dediği an doğru bir adım attığımızı anlamıştım. Şarkıyı tamamladığımızda, ikimizin de ses getireceğine inandığı bir çalışma ortaya çıktı. Geri dönüşler de bu inancımızı doğruladı. “Neyleyim” ise duygu yoğunluğu açısından bende özel bir yere sahip. İki şarkıyı birbirini tamamlayan parçalar olarak görüyorum. “Nerdesin” biten bir ilişkinin acısını haykırırken, “Neyleyim” ise artık vazgeçmiş, umursamaz bir insanın duygularını ifade ediyor.