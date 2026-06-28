Yazın en serin hikâyesi: Karpuz

Bugün dünyanın en bilinen yaz lezzetlerinden biri olan karpuzun hikayesi binlerce yıl öncesine uzanıyor.

Afrika kökenli olduğu düşünülen bu meyve, yüzyıllar boyunca kıtalar arasında yolculuk ederek dünyanın dört bir yanında sofralara yerleşti. Ancak onu bu kadar özel yapan şey sırf tarihi değil, her döneme ve yaşam tarzına uyum sağlayabilmesi.

Bir dönem karpuz yalnızca plaj çantalarının ve piknik sepetlerinin vazgeçilmeziydi. Bugün ise bambaşka bir yerde duruyor. Şeflerin mönülerinde, kokteyl bardaklarında, tasarım restoranların tabaklarında ve sağlıklı yaşam reçetelerinde kendine yer buluyor. Bunun bir nedeni de değişen yaşam alışkanlıklarımız.

Yaz aylarında daha hafif beslenmeye yöneliyor, daha fazla su tüketmeye çalışıyor ve mevsimsel ürünleri sofralarımıza taşımak istiyoruz. Yaklaşık yüzde 90’ı sudan oluşan karpuz, bu yeni yaşam anlayışının da doğal bir parçası.

ŞAŞIRTICI EŞLEŞMELER

Ancak gastronomi dünyasının karpuza ilgisi yalnızca ferahlığından kaynaklanmıyor. Tatlı, sulu ve canlı karakteri ile şaşırtıcı eşleşmeler yaratabiliyor.

Beyaz peynirle kurduğu klasik dostluk bunun en bilinen örneği. Son yıllarda ise feta peyniri, nane, limon kabuğu, burrata ve hatta acı biberle birlikte servis edildiğini görmek mümkün. Karpuzun yükselişi aslında daha büyük bir akımın da parçası: Mevsimselliğin yeniden değer kazanması.

Uzun yıllar boyunca dünyanın her yerinde her ürüne her mevsim ulaşabilmek modernliğin göstergesi sayıldı. Şimdi ise tam tersi konuşuluyor. Sofralar yeniden mevsimin ritmine dönüyor. Belki de karpuzun zamana meydan okumasının nedeni tam olarak bu. Trendler değişiyor, beslenme alışkanlıkları dönüşüyor, restoranlar yeni teknikler peşinde koşuyor. Ancak yazın ortasında soğuk bir dilim karpuzun verdiği mutluluk hiç değişmiyor.

Bazı lezzetler moda olur, bazıları unutulur. Karpuz ise her yaz yeniden hatırladığımız bir yaşam biçimi gibi. Ve galiba bu yüzden, bir dilim karpuz çoğu zaman sadece bir meyveden çok daha fazlası. Afiyetle…

KARPUZUN 5 BİN YILLIK YOLCULUĞU

Araştırmalar, karpuzun yaklaşık 5 bin yıl önce Afrika’nın kurak bölgelerinde yetiştirilmeye başlandığını gösteriyor. İlk karpuzlar bugünküler kadar tatlı değildi elbette. Hatta bazı türleri oldukça acıydı. O dönemde insanlar karpuzu lezzetinden çok içerdiği su nedeniyle tüketiyordu. Kalın kabuğu sayesinde uzun süre bozulmadan saklanabilen karpuz, özellikle sıcak iklimlerde adeta doğal bir su deposu olarak görülüyordu.

Eski Mısır’da ise karpuz o kadar değerliydi ki firavun mezarlarına bile konuluyordu. Arkeologlar, yaklaşık 3 bin yıllık mezarlarda karpuz çekirdekleri buldu. Bu durum, karpuzun yalnızca bir besin değil, yaşamı simgeleyen bir ürün olarak kabul edildiğini gösteriyor. Yüzyıllar içinde Akdeniz’e, ardından Avrupa’ya ve dünyanın geri kalanına yayılan karpuz, bugün yılda 100 milyon tondan fazla üretimiyle dünyanın en çok tüketilen meyvelerinden biri olarak kabul ediliyor.

KARPUZLU GAZPACHO

Malzemeler

- 500 gram çekirdeksiz karpuz

- Üç adet olgun domates

- Yarım salatalık

- Çeyrek kırmızı kapya biber

- Bir küçük diş sarımsak

- İki yemek kaşığı sızma zeytinyağı

- Bir yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

- Deniz tuzu

- Taze çekilmiş karabiber

Servis için

- Küçük küpler halinde karpuz

- Brünuaz kesim salatalık

- Birkaç yaprak fesleğen veya nane

- Zeytinyağı

Hazırlanışı

1 - Domatesleri, karpuzu, salatalığı, kapya biberi ve sarımsağı blendera alın. Zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi ekleyip pürüzsüz olana kadar çekin.

2 - Karışımı ince bir süzgeçten geçirerek daha ipeksi bir doku elde edin. En az iki saat buzdolabında dinlendirin.

3 - Soğuk kaselere paylaştırın. Üzerine karpuz ve salatalık küpleri ekleyin. Birkaç damla zeytinyağı ve taze otlarla servis edin. Afiyet olsun!