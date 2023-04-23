“Acil İzmir” uygulamasının ardından şimdi de “Konum Al”

Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:07

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, 2020’de yaşanan İzmir depreminden sonra geliştirdiği Acil İzmir uygulamasının ardından, “Konum Al” hizmetini de hayata geçirdi. Afetlerde yaşanan iletişim sorunlarını aşmak ve yurttaşlara en hızlı şekilde ulaşmak için geliştirilen uygulama, rahatlıkla kullanılabiliyor. Hayat kurtaran Konum Al çalışması ile afet sonrası tüm telefon kullanıcılarına mesajla bir link gönderiliyor. Böylece enkaz altında kalan yurttaşların yerlerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Deprem, sel gibi afet durumlarında Acil İzmir, Konum Al Servisi, 153 yardım hattı aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşmak kolaylaşıyor.

CEP TELEFONLARINA MESAJ GİDECEK

“Konum Al” programını, Acil İzmir uygulamasını telefonlarına indirmeyenler için geliştirdiklerini aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz, “Olası bir deprem esnasında Konum Al uygulaması üzerinden İzmir’de yaşayan tüm telefon kullanıcılarına SMS atıyoruz. Bu mesaj 28 saat boyunca kişilere ulaşmaya çalışacak. Ulaşılmayan kişilerin bilgileri sisteme düşüyor. Bu kişilere ulaşmak için tekrar tekrar deneme yapılıyor. Bu denemeler yurttaşa ulaşana kadar devam ediyor. Ve sonunda da mutlaka ulaşılıyor. Ulaştığı anda da kullanıcıların telefonlarına bir link düşecek. Kullanıcılar linki tıklayarak bize konumlarını gönderebiliyor. Enkaz altında olan kişi linki tıklayarak bize direkt konumunu atabiliyor” dedi.

ENKAZ ALTINDA KALANLARIN YERİ BU UYGULAMA İLE BELİRLENECEK

Telefon kullanıcılarına gönderilen linkin tıklanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilgili birimlerin devreye gireceğini anımsatan Temiz, “Yurttaşlar linke tıkladığı anda bizim yönetim panelimize durumu düşüyor. Düştükten sonra itfaiye ekipleri görevlilerle birlikte olay yerine gelecek. Acil İzmir uygulaması kişinin yerini çabucak belirleyecek. Burada önemli olan kişinin enkaz altında olduğunun bilinmesi. Enkaz altında kaç kişi olduğunu bu sistem ile öğreniyoruz. İzmir'deki kişiler enkaz altında telefonlarına ulaşıp da bu mesajlara tıklarsa deprem anında yıkılan binanın altında kaç kişi kaldığına dair biz de fikir sahibi oluyoruz. Şu anda İzmir genelindeki tüm kullanıcılara ulaşacak durumdayız” diye konuştu.

Afet durumunda iletişim ağının önemini vurgulayan Temiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yurttaşlarımızın bize olası bir afet durumunda ulaşmasını sağlayacak altyapımız hazır. Afet esnasında ne gibi bir durumla karışılacağımız, tüm senaryolar elimizde. Bu senaryolara uyarak tüm çalışmaları yaptık. Enkazdan kurtulduysanız ve kimseye ulaşamıyorsanız, 153’ü arayarak yaralı veya yardıma ihtiyacı olduğunu belirten yurttaşlara, ihtiyaç duydukları yardımlar yetkililer tarafından ulaştırılacak” dedi.

Afet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile yine itfaiye tarafından kurulan gönüllü ekipler aracılığıyla yurttaşlara ulaşılacak.

ENKAZDAN KURTULAN KİŞİ NE YAPACAK?

Olası deprem, sel gibi afet durumlarında kendisine ulaşılamayanların, belediye ekiplerine ulaşmak için 153 numaralı hattı araması gerekiyor. Şu anda aktif olan Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) hattının yanı sıra afet durumunda özel Alo 153 Yardım Hattı da devreye giriyor.