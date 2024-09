Çeşme’deki okulların bakım ve onarımı tamamlandı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 22:49

Güncelleme: 05.09.2024 - 22:49

İzmir’de Çeşme Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak okullardaki bakım onarım işlemlerini tamamladı.

Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu, 80. Yıl Çiftlik İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Milli Eğitim Konferans Salonu, Çeşme Özel Eğitim Uygulama, Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulu, Ilıca Mustafa Bahçeli Ortaokulu ve İlkokulu, Ovacık Atatürk Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu, Hayriye Nuri Ertan İlkokulu, Alaçatı Atatürk İlkokulu, Süleyman Sami Sarı Ortaokulu, Germiyan İlkokulu, Mtal Lisesi olmak üzere ilçedeki on beş okulda, boya, tadilat ve tamirat işlemleri yapıldı.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Tüm öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Çeşme sınırları içerisinde şu an bakım onarım yapılan okul sayımız on beş. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Daha iyi bir geleceğin anahtarının çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda okuması için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Denizli, Reisdere ve Ovacık’ta bulunan masal evlerini gündüz çocuk bakım evine çevirme çalışmalarının Eylül ayı içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.