İGC’den şiddete karşı deklarasyon

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:41

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:41

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü kapsamında "şiddete karşı deklarasyonu" yayımlandı.

Şiddetin her geçen gün artığına dikkat çekilen deklarasyonda, “Kadına yönelik erkek şiddeti ve çocuk istismarı durdurulamıyor aksine katlanarak artıyor. Her acı olayın ardından ‘Şiddete hayır” diyerek sokaklara dökülmek doğru, ancak yeterli mi? Ya da tüm önlemleri yalnızca devletin almasını beklemek/almadığını izlemek… Tırmanan şiddete karşı artık herkesin ses yükseltmesi gerekli. Yaşadığımız mahallede, sokakta, semtte şiddetin ayak seslerini duymazdan, hak ihlallerini görmezden geliyorsak bizler de söz konusu şiddetin bir parçasıyız demektir. Bu nedenle, yaşamın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalı ve şiddete karşı duvar gibi olmalıyız. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, hem şiddet gören kadının, çocuğun yalnızlığına olabildiğince son vermek hem de şiddeti yeniden üreten, gerekçelendiren haberlerin önüne geçmek istedik. Bu kapsamda Nar-Şiddete Karşı İletişim Projesi’ni yürütüyoruz” denildi.

“Bizler, kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü ayrımcılığın basın sektörü dahil her yerde sona erdirilmesi için sadece 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde değil, her gün savaşmaya devam edeceğiz” diye devam deklarasyonda, “Bu açıdan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak şiddete karşı hazırladığımız deklerasyonda yer alan maddeler için mücadele etmeyi sürdüreceğimize bir kez daha söz veriyoruz: