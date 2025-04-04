Son Dakika... Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması: 'Dün bir misafirliğe gittim, çok enteresan...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:18

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ZİYARETİ

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şu anda ABD ziyareti ile ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD’ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

"CHP'NİN ATTIĞI ADIMLAR TUTMAYACAK"

Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız gibi gitmekte. CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi’de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP’nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye’yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

CHP'NİN BOYKOT KARARI

2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Örneğin 25’te 29,7 gibi bir oran söz konusuyken bu oran 28’e tırmandı. Bu da bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler ekonomide bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim hak etmiyor daha fazla alışveriş yapıyor tam aksine. Hatta dün bir yere misafirliğe gittim, çok enteresan, dedi ki bütün fabrikamın araç gereçlerini seferber ettim, gidecekseniz çeyrek deposu da varsa gidin bu alışverişi yapın, bütün araç gerecin deposunu fulleyin, mesaiye öyle gelin. Bu milli yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her ferdine, şahsım adına milletim adına teşekkür ediyorum.

BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu."