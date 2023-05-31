İklim krizi ile mücadelede İzmir imzası

Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:02

Güncelleme: 31.05.2023 - 14:02

Küresel iklim ve enerji krizi ile mücadele etmek için tüm dünyanın çeşitli anlaşma ve kriterler ile global önlemler almaya çalıştığı günümüzde, sanayi tipi çamaşır makinesi üreticisi Tolkar, çamaşır yıkama makinelerinde kullanılan enerji, su, kimyasal ve atık oranını yüzde 60 oranında azaltan ”Miracle” Model akıllı çamaşırhane makinelerini tanıttı.

İzmir’den dünyanın 6 kıtasına ihraç yapan Tolkar Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Karace, evsel ve endüstriyel alanda çamaşır yıkamanın enerji ve su tüketimi konusunda en önemli gider kalemlerinden olduğunu vurgulayarak, “yarını düşünerek” ürettikleri makineler sayesinde iklim krizine ile mücadeleye destek vereceklerini belirtti. Su, elektrik ve kimyasal kullanımında tekstil ürünlerinde yüzde 60, havlu ve polyester gibi daha çok su isteyen tekstil gruplarında yüzde 50’e varan tasarruf sağladıklarını anlatan Karace, küresel iklim krizinin ve enerji kıtlığının tartışıldığı şu günlerde en fazla bütçeyi Ar-Ge birimine ayırdıklarını belirtti.