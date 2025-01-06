İzmir'de işçilerden grev kararı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 21:23

Güncelleme: 06.01.2025 - 21:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2024 tarihinde hesaplarına geçmesi beklenen 3 milyar 713 milyon TL'lik "Maliye Payı" ödeneğinden 1 milyar 573 milyon TL'nin vergi borçları nedeniyle kesileceğini açıkladı. Açıklamada, "Çalışanlarımızın 7 Ocak’tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması çalışmalarımız da hızla devam etmektedir" denildi.

İŞÇİLER YARIM GÜN GREVE ÇIKIYOR

Öte yandan DİSK Ege Bölge Temsilciliği yarın (7 Ocak) yarım gün grev yapacaklarını duyurdu. İşçiler saat 9:30'da Basmane'den İzmir Büyükşehir Belediye binasına yürüyüş gerçekleştirilecekler.

"İşçilerin alınterini hedef alan politikalara son verin" başlıklı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, iktidarın muhalif belediyeleri mali açıdan sıkıştırmak için uyguladığı politikalar, ülkenin dört bir yanında çalışan emekçilerin sırtında ağır bir yük haline gelmiştir. Belediyelerin hizmet üretebilme kapasitelerini daraltan ve işçilerin hak ettiği ücretlere ulaşmasını engelleyen bu uygulamalar, halkın ve emekçilerin yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan bu mali sıkıştırma politikaları da asıl olarak işçileri vurmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyuna açıkladığı üzere, yalnızca 31 Aralık 2024 tarihinde hesaplarına yatması beklenen 3 Milyar 713 milyon TL Maliye Payı’ndan 1 milyar 573 milyon TL’lik bir kesinti yapılacağı belirtilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu tutarı 'emanet hesabında' tutma kararı, işçilerin alınterine dayalı hizmetlerin aksamasına ve hak edilen ücretlerin ödenmesinde gecikmelere yol açmaktadır. Üstelik bu süreç, eski belediye yönetiminin bıraktığı borçlar gibi yüklerin de emekçilere ödetilmesi anlamına gelmektedir. Bu adaletsizlik kabul edilemez!

Bir kez daha hatırlatıyoruz.

- İşçilerin ücretleri ve alınteri üzerinden yürütülen hiçbir maliye politikası meşruiyet taşımamaktadır.

- Belediyeler, geçmiş yönetimlerin bıraktığı borç yükünün ve merkezi yönetimin yarattığı finansal baskının bedelini çalışanlara ödetemez.

- İktidar, muhalif belediyelere yönelik cezalandırıcı mali politikalarına derhal son vermeli, belediyelerin mali bağımsızlığını ve hizmet üretme kapasitelerini güçlendirecek adımlar atmalıdır.

Belediyelerin mevcut ekonomik koşullar altında zorluk yaşadıklarının farkındayız. Ancak, çalışanların alınteri kutsaldır ve bu kutsal hak hiçbir gerekçeyle ihmal edilemez. Belediyeler, bütçelerini işçilerin haklarını gözeterek yeniden planlamalı ve emekçilerin ücretlerini eksiksiz ve zamanında ödeyebilmek için acil çözümler üretmelidir.

Bizler hem işçilerin haklarının korunması hem de belediyelerin bu süreçte desteklenmesi için her türlü dayanışmayı göstermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Bu noktada bu haksız uygulamalara karşı Belediye Başkanlarını da etkin mücadeleye çağırıyoruz. Emekçilerin haklarını gasp eden bu politikalara karşı duracak, emeğin onurunu savunmaya devam edeceğiz!"