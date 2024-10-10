Karşıyaka için “bu sene o sene” mi?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 10:53

Güncelleme: 10.10.2024 - 10:53

İzmir’in 10 profesyonel futbol takımından 5’i 3. Lig’in 1-2-3-4. Grubunda mücadele ediyor bu sezon.

Karşıyaka (KSK) ve Bornova 1877 1. Grup’ta. Geride kalan 5. haftada iki hemşeri karşılaştı ve KSK sahadan galip ayrıldı. Dörtte dört yapan KSK bu grupta 13 puanlı 3 takımdan birisi ve Silifke Belediyespor’un ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. KSK’nın 4 galibiyet bir beraberliği var. Trabzonspor, Konyaspor ve Ankaragücü ile Süper Lig deneyimi de olan Mustafa Reşit Akçay’ın çalıştırdığı kırmızı yeşillilerin hedefi bu sezon bir üst lig. Umarım ekonomik olarak zorlukları aşarak nefesi lig sonuna kadar yeter ve ipi göğüsler. Umarım KSK için “bu sene o sene” olur.

Futbolun ülkemizde ilk kez oynandığı Bornova’da kurulan Bornova 1877 ise tek yenilgisini KSK’ya karşı aldı. 3 galibiyet “ beraberlikle 10 puana sahip. Futbolun ilk ksz oynandığı muhitte bir profesyonel futbol takımının olması güzel oyun futbol adına güzel bir gelişme.

2. Grup’ta yer alan Tire 2021 FK iyi gitmiyor. 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 2 puana sahip ve sonuncu sırada. Tirespor’un yarışmacı haklarını devretmesinin ardından kurulan ve maçlarını 15 bin kişilik Tire Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynayan takım umarım toparlanır ve amatöre düşmekten kurtulur.

3. Grup’ta Aliağa’nın 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberliği var. Namağlup İzmir temsilcisi 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Geride kalan haftda Viranşehir deplasmanından 1 puanla dönen Aliağa, haftaya evinde Pazarspor’la karşılaşacak.

4. Grup’ta yer alan ve Bergama Belediyespor’un yarışmacı haklarını devralıp İzmir Çoruhlu FK olarak mücadele eden takım ise 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan toplayabildi ve 11. sırada yer alıyor. Gelecek hafta Bayburt deplasmanına gidecek olan İzmir ekibi, son maçında Edirnespor’u 2-1 ile geçmeyi başardı.