Merkezefendi Belediyesi’nden 4 bin öğrenciye burs

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:09

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:09

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi, eğitimde fırst eşitliği için çalışmalarına devam ediyor. Belediye tarafından her sene düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında 5 ile 12. sınıflar arasında öğrenim gören öğrencilere sağlanan öğrenim yardımı bu yıl da verilecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 bin öğrenciye 8 ay boyunca toplamda 12 milyon 800 TL destekte bulunulacak.

Nüfusa oranla en çok öğrenim yardımı veren belediye konumunda bulunan Merkezefendi Belediyesi’nin sağladığı öğrenim yardımına başvurular ilerleyen günlerde yapılacak.

“ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Merkezefendi’de fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Şeniz Doğan, “Her bir öğrencimiz, her bir çocuğumuz bizim için çok kıymetli. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımız bu ülkede, harika bir gelecek inşa etmek için büyük emek veriyorlar. Bizler de çocuklarımıza en iyi ortamı yaratmak adına gayret ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrencimize öğrenim yardımında bulunarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine destek oluyoruz. Bizler her zaman öğrencilerimizin yanındayız” diye konuştu.