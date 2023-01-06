Muğla Büyükşehir İtfaiyesi bir yılda 4 bin 476 olaya müdahale etti

06 Ocak 2023 Cuma, 11:26

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, 2022 yılında 4 bin 476 itfai olaya müdahale etti.

2022 yılında Muğla’da meydana gelen orman yangınlarında da aktif görev alan Büyükşehir itfaiyesi yıl içinde 120 orman yangınına müdahalede bulundu.

Büyükşehir itfaiyesi 2022 yılında 356 ev, 127 iş yeri, 225 araç, 69 odun, kömür, depo, 120 orman, fidanlık, bin 930 ot, çöp, anız, 17 gemi, tekne, 185 diğer yangınlar, 529 trafik kazası, 513 hayvan kurtarma, 322 su baskını olayı olmak üzere toplam 4 bin 476 olaya müdahale etti.

GÜRÜN: MUĞLAMIZ VE VATANDAŞLARIMIZIN CAN, MAL GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ

Doğal güzellikleri ve yüzde 68 orman varlığı ön plana çıkan Muğla’nın son yıllarda orman yangınları için büyük mücadele verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangınlarda büyük bir özveri ile çalışan, emek veren ve 7/24 vatandaşların huzuru için görevi başında olan itfaiye personeline teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Son yıllarda Muğla’mızda farklı sebeplerden kaynaklanan orman yangınları ile mücadele ettik. Büyük yangınları orman, itfaiye ekiplerimiz ve ülkemizin farklı şehirlerinden desteğe gelen ekiplerle birlikte mücadele ederek söndürdük. Birlikte aile birlikte Türkiye olduk. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın huzuru, can ve mal güvenliği için itfaiye ekiplerimiz günün 24 saati hizmet vermeye devam ediyor. Çeşitli ev, iş yeri yangınları, diğer itfai olaylar gibi birçok farklı konuda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Modern ve yeni araçlarla donattığımız itfaiye teşkilatımızla Muğla’mız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz” dedi.