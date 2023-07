Soyer’den Gaziemir’e tramvay müjdesi: Metroya bağlayacağız!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:59

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:59

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediyesi tarafından Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenen birinci etabı Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Parkı'nın açılış törenine katıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, İzmir Seydiköy Mübadele Muhacirleri Derneği Başkanı Hilmi Öztop, Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız’ın ailesi, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve odaların temsilcileri yer aldı.

SOYER: TEK YUMRUK OLDUĞUMUZ MEKANLAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 bin metrekare büyüklüğündeki bu meydanın Gaziemir Sarnıç’a çok iyi geleceğini belirterek “Çünkü her şehir ruhunu, enerjisini meydanlarına ve tüm açık alanlarına borçludur. Göreve geldiğimiz günden beri İzmir’in tamamında herkese açık kamusal alanları, meydanları ve parkları çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmetleri ısrarla sürdürmemiz sadece şehircilik anlayışımızın bir sonucu değil. Biliyoruz ki meydanlar aramızdaki duvarların yıkıldığı yerler. Biliyoruz ki parklar, ekonomik durumumuz her ne olursa olsun birbirimizle yan yana durduğumuz yerler. Kamusal alanlar, aramızdaki faklardan çok, ortak yanlarımızın olduğunu idrak ettiğimiz ve her gerektiğinde tek yumruk olduğumuz mekanlar. İşte bu nedenle bu nedenle Gaziemir Belediyemizin bu hizmeti çok değerli. Bu meydanla, İzmir’in özgürlük coğrafyasına yeni bir işaret daha eklenmiş oldu” diye konuştu.

“SARNIÇ’I GAZİEMİR METROSUNA BAĞLAYACAĞIZ”

Başkan Soyer, Sarnıç’taki açılışta Gaziemir Metrosu’na entegre olacak Sarnıç tramvayının müjdesini verdi. Soyer, “İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 6’ncı aşaması olacak Karabağlar - Gaziemir Metro Hattı, 32,6 kilometrelik uzunluğu ile İzmir’in en uzun metro hattı olacak. Bildiğiniz gibi Buca Metrosu, 765 milyon Euro’luk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. Ancak Gaziemir Metro hattı, bu rekoru aşacak. Bu hattın toplam maliyeti, araçlarıyla beraber 2 milyar 105 milyon Euro olacak. Bu metro hattı İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak. Gaziemir Metro Hattımızı özel bir tramvay hattıyla bugün burada bulunduğumuz Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’na bağlayacağız. Tramvayımız Sarnıç’ın farklı noktalarına ulaşan bir ring seferi yaparak buradaki vatandaşlarımızı hızlıca, konforlu ve trafiğe hiç takılmadan Gaziemir Metrosu’na taşıyacak. Belediye başkanları asla hizmetten vazgeçmezler. Bizim daha sizler için yapmaya hayal ettiğimiz çok güzel hizmetler var. Hiç kuşkunuz olmasın; canla, başla, aşkla bunları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ARDA: SARNIÇ’I UNUTMADIĞINIZI GÖSTERMENİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise göreve başladığı günden bugüne Sarnıç’ta yapılan projeleri sunumla anlattı. Destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Halil Arda, “Tunç Başkanım asfaltlama, altyapı çalışmaları başta olmak üzere verdiğiniz hizmetler, Büyükşehir Belediyesi’nin bizim elimizden tutması çok önemli. Sarnıç’ı unutmadığınızı göstermeniz çok kıymetli. Ben size ve ekibinize Sarnıçlılar adına çok teşekkür ediyorum” dedi.