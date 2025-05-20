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ABD’den Çin’e akıllı telefon darbesi: İhracatta tarihi düşüş!

ABD’den Çin’e akıllı telefon darbesi: İhracatta tarihi düşüş!

20.05.2025 12:59:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ABD’den Çin’e akıllı telefon darbesi: İhracatta tarihi düşüş!

Çin’den ABD’ye mobil cihaz sevkiyatları son dönemde ciddi şekilde azaldı. Bu durum, iki ülke arasındaki ticaret gerilimlerinin teknoloji tedarik zincirine etkisini ortaya koyuyor. Apple ise üretim kapasitesini Çin dışındaki ülkelere kaydırıyor.

Çin’den ABD’ye iPhone ve diğer mobil cihaz sevkiyatları nisan ayında 2011’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin’in gümrük verilerine göre, akıllı telefon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalarak 700 milyon doların altına düştü. Bu düşüş, Çin’in ABD’ye genel ihracatındaki yüzde 21’lik gerilemeyi önemli ölçüde aştı.

TARİFELER TEKNOLOJİ TEDARİK ZİNCİRİNİ SARSIYOR

Bu gerileme, ABD’nin Çin ürünlerine uyguladığı yüksek tarifelerin teknoloji ürünlerine olan etkisini net biçimde gösteriyor. Donald Trump yönetiminin bazı ürünlerde yüzde 145’e varan gümrük vergileri, akıllı telefonlar gibi yüksek değerli ürünlerin tedarik zincirlerini ciddi şekilde sarsıyor.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞESİ BÜYÜYOR

2024 yılında ABD ile Çin arasındaki ticaret hacmi 690 milyar dolara ulaşsa da artan gerilim bu dengeyi tehdit ediyor. Yatırımcılar, küresel çapta bir ticaret savaşının birçok sektörü olumsuz etkileyip tüketici fiyatlarını artırmasından kaygılı. Çin, bu hafta Trump yönetimini Huawei'nin yapay zeka çiplerine yönelik yaptırımlarla Cenevre’deki ticaret görüşmelerini sabote etmekle suçladı.

APPLE ÜRETİMİ HİNDİSTAN’A KAYDIRIYOR

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, Hindistan’a yapılan telefon bileşeni ihracatı son bir yılda yaklaşık dört kat arttı. Apple, Çin dışındaki en büyük iPhone üretim üssü olan Hindistan’daki kapasitesini artırmaya devam ediyor. Ancak eski Başkan Donald Trump, Apple’ın üretimini ABD’ye taşıması gerektiğini savunuyor. Buna karşın iPhone bugüne kadar ABD’de hiç üretilmedi ve bunun kısa vadede değişmesi beklenmiyor.

İKİLİ TİCARETTE KRİTİK ÜRÜNLER

Geçen yıl Çin’den ABD’ye yapılan en büyük ithalat kalemleri akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve lityum-iyon piller olurken, ABD’den Çin’e ihraç edilen başlıca ürünler sıvılaştırılmış petrol gazı, petrol, soya fasulyesi, gaz türbinleri ve yarı iletken üretim makineleri oldu.

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