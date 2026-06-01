2026 Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye 24 yıl sonra sahneye çıkıyor: ABD, Paraguay ve Avustralya zorlu yarışta

2026 Dünya Kupası’nda D Grubu, A Milli Takımımızın sahneye çıkacağı grup olması nedeniyle dikkat çekiyor. Türkiye; ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yer alıyor. D Grubu maçları 12-25 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak.

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ FIRSATI

Türkiye, D Grubu’nun en dikkat çekici hikâyelerinden birini taşıyor. 2002 Dünya Kupası’nda üçüncülük elde eden A Milli Takım, uzun bir aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde güçlü bir iz bırakmak istiyor.

Türkiye açısından ilk maç Avustralya karşısında oynanacak. Bu mücadele, grubun dengesi açısından kritik bir başlangıç niteliği taşıyor. Ardından Paraguay ve ABD karşılaşmaları, Türkiye’nin son 32 turu hedefi açısından belirleyici olacak.

ABD İÇİN EV SAHİBİ BASKISI VE BEKLENTİSİ

D Grubu’nda ev sahibi ülkelerden ABD de yer alıyor. Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran, genç ve dinamik oyuncu havuzuyla dikkat çeken ABD için 2026 Dünya Kupası yalnızca bir turnuva değil, aynı zamanda futbol kültürünü kendi ülkesinde daha da büyütme fırsatı olacak.

ABD, gruptaki ilk maçında Paraguay ile karşılaşacak. Ev sahibi avantajı, tribün desteği ve turnuva atmosferi ABD’yi öne çıkaran başlıklar arasında yer alırken; bu baskının sahadaki performansa nasıl yansıyacağı grubun kaderini belirleyebilir.

PARAGUAY, GÜNEY AMERİKA DİRENCİNİ GRUBA TAŞIYOR

Paraguay, D Grubu’na Güney Amerika futbolunun sertliği, mücadele gücü ve turnuva refleksiyle geliyor. CONMEBOL elemelerinden gelen Paraguay için bu grup, dengelerin hızlı değişebileceği bir alan sunuyor.

ABD ile oynanacak ilk maç, Paraguay’ın turnuvaya nasıl bir başlangıç yapacağını gösterecek. Türkiye ve Avustralya karşısında alınacak sonuçlar ise takımın gruptaki kaderini doğrudan belirleyebilir.

AVUSTRALYA YİNE DİSİPLİNLİ OYUNUYLA SAHNEDE

Avustralya, son yıllarda Dünya Kupası alışkanlığı kazanan takımlardan biri olarak D Grubu’nda yer alıyor. Fiziksel gücü, mücadeleci yapısı ve turnuva disiplinine alışkın kadrosuyla Avustralya, özellikle Türkiye ile oynayacağı ilk maçta grubun dengesini etkileyebilir.

Avustralya’nın ABD ve Paraguay karşısındaki performansı da D Grubu’nda üst tura çıkma hesaplarını doğrudan şekillendirecek. Grupta net bir favori baskınlığı kadar, her maçın kendi içinde ayrı bir hikâye taşıması bu grubu daha da ilgi çekici hale getiriyor.

D GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Türkiye uzun aranın ardından Dünya Kupası sahnesinde güçlü bir hikâye yazabilecek mi? ABD ev sahibi avantajını sahaya yansıtabilecek mi? Paraguay, Güney Amerika futbolunun mücadeleci kimliğini sonuca çevirebilecek mi? Avustralya disiplinli oyunuyla gruptaki dengeleri değiştirebilir mi?