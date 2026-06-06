2026 Dünya Kupası J Grubu’nda Arjantin unvanını koruma yolculuğuna çıkıyor: Avusturya, Cezayir ve Ürdün zorlu yarışta

2026 Dünya Kupası’nda J Grubu, turnuvanın en çok ilgi çekecek hikâyelerinden birini taşıyor. Son şampiyon Arjantin, 2022’de kazandığı kupanın ardından bu kez unvanını korumak için sahaya çıkacak. Cezayir ve Avusturya ise grupta üst tur yarışının en güçlü adayları arasında görülürken, Ürdün ilk Dünya Kupası deneyimiyle turnuvanın özel hikâyelerinden birini yazmaya hazırlanıyor.

ARJANTİN İÇİN HEDEF UNVANI KORUMAK

Arjantin, J Grubu’na son Dünya Kupası şampiyonu olarak giriyor. Lionel Messi liderliğinde 2022’de tarihi bir zafere ulaşan Arjantin, 2026’da bu kez kupayı koruma hedefiyle sahne alacak.

Arjantin açısından Cezayir maçı turnuvaya başlangıç duygusunu belirleyecek. Avusturya karşılaşması grubun liderlik yarışında kritik bir eşleşme olabilirken, Ürdün maçı ise son şampiyonun favori rolünü sahaya nasıl yansıtacağını gösterecek.

AVUSTURYA AVRUPA DİSİPLİNİNİ GRUBA TAŞIYOR

Avusturya, J Grubu’nda Arjantin’in ardından üst tur yarışında en dikkat çeken takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Avrupa futbolunun fiziksel temposunu, disiplinli oyun yapısını ve takım organizasyonunu sahaya taşıyan Avusturya için bu grup, güçlü bir turnuva hikâyesi yazma fırsatı sunuyor.

Avusturya’nın özellikle Cezayir ile oynayacağı maç, grubun ikinci sıra yarışında belirleyici olabilir. Ürdün karşılaşması ise takımın turnuvaya nasıl bir başlangıç yapacağını göstermesi açısından önem taşıyacak.

CEZAYİR YENİDEN DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

Cezayir, Afrika futbolunun mücadeleci ve tempolu temsilcilerinden biri olarak J Grubu’nda yer alıyor. 2014 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselerek dikkat çeken Cezayir, 2026’da yeniden güçlü bir turnuva performansı sergilemek isteyecek. Grupta Arjantin, Avusturya ve Ürdün ile karşılaşacak olan Cezayir için her maç ayrı bir eşik anlamı taşıyor.

Cezayir açısından Arjantin karşılaşması büyük bir sınav olacak. Avusturya maçı ise üst tur hedefi açısından grubun en kritik eşleşmelerinden biri olabilir. Ürdün karşısında alınacak sonuç da Cezayir’in turnuvadaki yönünü doğrudan etkileyecek.

ÜRDÜN İÇİN TARİHİ DÜNYA KUPASI HEYECANI

Ürdün, J Grubu’nun en özel hikâyesini taşıyor. Ülke, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Reuters’ın haberine göre Ürdün, Asya elemelerinde Güney Kore’nin ardından grubunu ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı; ülkede bu tarihi katılım için büyük bir heyecan yaşanıyor.

Ürdün açısından Avusturya, Cezayir ve Arjantin maçları yalnızca sportif karşılaşmalar olmayacak; aynı zamanda ülke futbolunun dünya sahnesindeki ilk büyük vitrini olacak. Özellikle Avusturya ve Cezayir karşısında ortaya koyacağı performans, Ürdün’ün turnuvadaki hikâyesini şekillendirebilir.

J GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Arjantin son şampiyon baskısını yönetip unvanını koruma yolculuğuna güçlü başlayabilecek mi? Avusturya disiplinli oyunuyla üst tur yarışında öne çıkabilir mi? Cezayir Afrika futbolunun temposunu gruba taşıyıp sürpriz yapabilir mi? Ürdün ilk Dünya Kupası deneyiminde unutulmaz bir hikâye yazabilir mi?