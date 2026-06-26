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İsveç ile birlikte bir üst tura yükseldiler: Japonya'nın son 32 turundaki rakibi Brezilya

İsveç ile birlikte bir üst tura yükseldiler: Japonya'nın son 32 turundaki rakibi Brezilya

26.06.2026 04:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İsveç ile birlikte bir üst tura yükseldiler: Japonya'nın son 32 turundaki rakibi Brezilya

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Japonya, grupta ikinci sırada yer aldı ve son 32 turunda Brezilya ile eşleşti. 4 puanlı İsveç ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyerek turladı.
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FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

Dallas'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

56. dakikada Maeda, ülkesine öne geçiren golü attı.

İsveç'in bu gole cevabı 62. dakikada Elanga'nın attığı harika golle geldi. 

Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı. Grup aşamasını 5 puanla tamamlayan Asya ülkesi, ikinci sırada yer aldı ve son 32 turunda Brezilya ile eşleşti.

4 puanlı İsveç ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyerek turladı.

İlgili Konular: #japonya #isveç #2026 Dünya Kupası

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