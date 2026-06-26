İsveç ile birlikte bir üst tura yükseldiler: Japonya'nın son 32 turundaki rakibi Brezilya

FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.
Dallas'ta oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
56. dakikada Maeda, ülkesine öne geçiren golü attı.
İsveç'in bu gole cevabı 62. dakikada Elanga'nın attığı harika golle geldi.
Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı. Grup aşamasını 5 puanla tamamlayan Asya ülkesi, ikinci sırada yer aldı ve son 32 turunda Brezilya ile eşleşti.
4 puanlı İsveç ise en iyi üçüncüler arasında yer almayı garantileyerek turladı.