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Grubunu lider tamamladı: Hollanda son 32 turunda Fas'ın rakibi oldu

Grubunu lider tamamladı: Hollanda son 32 turunda Fas'ın rakibi oldu

26.06.2026 03:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Grubunu lider tamamladı: Hollanda son 32 turunda Fas'ın rakibi oldu

2026 Dünya Kupası F Grubu'nun son haftasında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti ve son 32 turunda Fas'ın rakibi oldu.
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2026 Dünya Kupası F Grubu'nun son haftasında Tunus ile Hollanda kozlarını paylaştı.

Arrowhead Stadyumu'ndaki mücadelenin 3. dakikasında Ellyes Skhiri'nin kendi kalesine attığı gol, Hollanda'yı öne geçirdi.

Brian Brobbey, 7. dakikada farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Hollanda'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tunuslu Hazem Mastouri, 54. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

62. dakikada Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke filelere havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti.

FAS'IN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla Ronald Koeman'ın ekibi puanını 7'ye yükselterek F Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi.

Hollanda, son 32 turunda C Grubu ikincisi Fas ile eşleşti.

Turnuvaya veda etmesi daha önce kesinleşen Tunus ise grup aşamasını puansız tamamladı.

BROBBEY 3. GOLÜNÜ ATTI

Hollandalı forvet Brian Brobbey, turnuvadaki 3. golünü attı.

24 yaşındaki Brobbey, Hollanda'nın Tunus'u 5-1 yendiği maçta 2 gol kaydetmişti.

HOLLANDA'NIN SERİSİ SÜRÜYOR

Hollanda, FIFA Dünya Kupası’nda oynadığı son 15 maçta mağlup olmadı (10 galibiyet, 5 beraberlik). 

Bu, penaltı atışlarıyla alınan yenilgiler hariç tutulduğunda turnuva tarihindeki en uzun yenilmezlik serisi. 

Hollanda’nın 21. yüzyılda Dünya Kupası’nda oynadığı 25 maçtaki yalnızca iki yenilgisi, 2006’da son 16 turunda Portekiz’e karşı 1-0 ve 2010 finalinde İspanya’ya karşı 1-0’lık skorlarla geldi.

Portakallar, FIFA Dünya Kupası’nda Afrika takımlarına karşı oynadığı beş maçta da yenilmedi (5 galibiyet, 1 beraberlik). 

1990’da Mısır ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Afrika temsilcilerine karşı oynadığı son beş Dünya Kupası maçını kazandı.

İlgili Konular: #Tunus #Hollanda #2026 Dünya Kupası

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