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5 gollü maçta Yeşil Burun Adaları'nı devirdi... Arjantin, son 16 biletini uzatmalarda aldı

5 gollü maçta Yeşil Burun Adaları'nı devirdi... Arjantin, son 16 biletini uzatmalarda aldı

4.07.2026 03:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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5 gollü maçta Yeşil Burun Adaları'nı devirdi... Arjantin, son 16 biletini uzatmalarda aldı

Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup etti. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Arjantin'e turu getiren gol 111. dakikada Romero'dan geldi.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun karşı karşıya geldi. 

Hard Rock Stadyumu'nda oynanan maçın 29. dakikasında Messi takımını öne geçirdi.

Soyunma odasına Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

Yeşil Burun, 59. dakikada Duarte ile durumu dengeledi.

Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatmalara hızlı başlayan Tangocular, 92. dakikada Lisandro Martinez ile yeniden üstünlüğü yakaladı. İlk golün de asistini yapan 28 yaşındaki stoper, iyi performansını bir de golle süsledi. 

Gelecek sezon ülkemizde Trabzonspor forması giyecek olan Sidny Cabral, 103. dakikada turnuvanın en güzel gollerinden birinin altına imzasına attı.

111. dakikada Romero, Messi'nin kornerden açtığı ortada fileleri havalandırdı.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve son şampiyon sahadan 3-2 galip ayrıldı. Yeşil Burun Adaları, ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na veda etti.

Lionel Scaloni'nin ekibinin son 16 turundaki rakibi Mısır olacak.

İlgili Konular: #Arjantin #2026 Dünya Kupası #Yeşil Burun Adaları

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