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6 gollü galibiyet: Kanada, 9 kişi kalan Katar karşısında şov yaptı

6 gollü galibiyet: Kanada, 9 kişi kalan Katar karşısında şov yaptı

19.06.2026 03:06:00
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AA
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6 gollü galibiyet: Kanada, 9 kişi kalan Katar karşısında şov yaptı

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Katar karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Kanada, 16. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Johnston'ın ortaladığı topa David vurdu. Kaleci Abunada'dan seken topu Larin ağlara gönderdi.

29. dakikada Buchanan'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, savunmadan seken topu önünde bulan David, kaleci Abunada'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+3. dakikada Johnston'ın sağ taraftan arka direğe ortaladığı topa Larin kafayla vurdu. David, kaleci Abunada'dan dönen topu filelere gönderdi: 3-0.

64. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest atışı kullanan Saliba'nın vuruşunda direğe çarpan top, ağlara gitti: 4-0.

75. dakikada sağ taraftan Johnston'ın ceza alanına gönderdiği önce Buchanan, ardından Shaffelburg vurdu. Katarlı futbolcu Almanai'dan seken top filelerle buluştu: 5-0.

90+2. dakikada Saliba'nın ceza alanı dışından çektiği şut David'in önünde kaldı. Bu futbolcu, kaleci Abunada'nın sağından topu ağlara gönderdi ve üçüncü golünü atarak "hat-trick" yaptı.

Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

İlgili Konular: #katar #Kanada #2026 Dünya Kupası

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