Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: 'Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen...'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a verdiği röportajda Avustralya'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"KAOS ÇIKARMAYA ÇALIŞANLARDAN DAHA TÜRKÜM!"

Montella yapılan eleştirilerin çok sert olduğunu ifade ederken, "Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum" dedi.

"BEN ASLINDA TÜRK'ÜM!"

Avustralya maçında çok üzüldüklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU BENİ ETKİLEMİYOR"

Oyunculara yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor" şeklinde konuştu.