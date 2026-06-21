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FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme

FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme

21.06.2026 15:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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FIFA sıralaması güncellendi: Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'dan dev gerileme

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını kaybeden A Milli Takım turnuvaya veda etti. Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından FIFA sıralamasındaki yeri güncellendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda grup etabı maçları devam ediyor. D grubunde yer alan A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve elendi.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesiyle FIFA ülkeler sıralamasındaki yeri de güncellendi. Dünya Kupası başlamadan önce 22. sırada yer alan milli takım, Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.

A MİLLİ TAKIM'IN FIFA SIRALAMASINDAKİ YERİ

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Dünya Kupası öncesinde 22. sırada bulunan Türkiye, 32. sıraya geriledi. A Milli Takım, listeden en fazla düşüş yaşayan ikinci ülke oldu. Turnuvada 2 mağlubiyet yaşayan ve elenen Tunus ise 13 basamak geriledi.

SON MAÇ ABD'YE KARŞI

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, D grubundaki son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'yle karşılaşacak. Türkiye-ABD maçı 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak.

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