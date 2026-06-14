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Ayhancan Güven Le Mans'da bitime 6 saat kala yarış dışı kaldı!

Ayhancan Güven Le Mans'da bitime 6 saat kala yarış dışı kaldı!

14.06.2026 20:46:00
Güncellenme:
AA
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Ayhancan Güven Le Mans'da bitime 6 saat kala yarış dışı kaldı!

Milli sporcu Ayhancan Güven, Le Mans 24 Saat Yarışı'nda bitime 6 saat kala yaşadığı sorun nedeniyle kaza yaptı ve organizasyonu tamamlayamadı.
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Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nı, bitime 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve tamamlayamadı.

Fransa'nın Le Mans kentindeki Sarthe Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Türk sporculardan Ayhancan Güven ile takım arkadaşları Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy, Manthey takımının 91 numaralı otomobiliyle LMGT3 kategorisinde mücadele etti.

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6 SAAT KALA KAZA GEÇİRDİ

Ayhancan Güven, yarışın bitimine 6 saat kala direksiyonunda yaşadığı sorun nedeniyle kaza geçirdi ve yarışı bitiremedi. Buna karşın Ayhancan ile takım arkadaşları, LMGT3 kategorisinde 20. sıraya yerleşti.

Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfında 25 takım mücadele etti.

Sarthe Pisti'ndeki organizasyonda yarışan Salih Yoluç, TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey ile birlikte gaza bastı.

Salih Yoluç, 25. sıradan başladığı WEC'in 3. ayağı Le Mans 24 Saat Yarışı'nda LMGT3 sınıfını 6. sırada bitirmeyi başardı.

İlgili Konular: #Porsche #Ayhancan Güven #Le Mans

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