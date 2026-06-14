Galatasaray'dan Belçika'da kutlama: Dries Mertens de katıldı!

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu Belçika’nın başkenti Brüksel’deki etkinliklerle kutlandı.

Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği’nce düzenlenen organizasyonda ilk durak Grand Place Meydanı’ndaki belediye binası oldu. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Bakanlar, Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Taşkın Kökten ve Anderlecht Kulübü Başkanı Michael Verschueren katıldı. Belediye binası hakkında beraberindeki heyet eşliğinde bilgiler alan Başkan Dursun Aydın Özbek daha sonra düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada davetlilere hitap ederek şunları söyledi:

"Değerli Belçikalı dostlarımız ve Galatasaray taraftarları, bugün Brüksel’in bu eşsiz güzellikteki Grand Place meydanında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada yalnızca Galatasaray’ın başarılarını kutlamak için değil, aynı zamanda Belçika ile Türkiye arasındaki samimi dostluğu selamlamak için de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel hikâyenin en sembolik anlarından biri, geçen yıl ünlü Manneken Pis heykelinin Galatasaray formasını giymesiydi. Bu anlamlı jest, milyonlarca taraftarın kalbine dokunmuş ve kulübümüz ile Belçika arasındaki zaten güçlü olan bağları daha da kuvvetlendirmiştir. Bu ilişki, Majesteleri Kraliçe Mathilde’nin Türkiye ziyareti vesilesiyle daha da derinleşmiştir. Belçika heyetini Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ve köklü Galatasaray Lisesi’nde ağırlama onuruna eriştik. Bu buluşmalar, sporun, eğitimin ve kültürün halkları birbirine ne kadar yakınlaştırabileceğini bir kez daha göstermiştir. Birçok Belçikalı sporcu bu dostluğun güçlenmesine katkı sağlamıştır. Ancak Dries Mertens’in yeri çok özeldir. O yalnızca büyük bir futbolcu değil; aynı zamanda Belçika ile Türkiye arasındaki bağın en güzel sembollerinden biri hâline gelmiştir. Yeteneği, profesyonelliği ve insani özellikleri sayesinde Galatasaray ailesinin kalbinde eşsiz bir yer edinmiştir. Belki de bu yakınlığın en güzel sembollerinden biri, hem Belçika’nın hem de Galatasaray’ın aslanla özdeşleşmiş olmasıdır. Dahası, sarı ve kırmızı renkleri her iki tarafta da özel bir anlam taşımaktadır. Elbette bunlar yalnızca sembollerdir. Ancak bazen semboller, bizi birbirimize yaklaştıran değerleri ifade etmenin en güzel yoludur: cesaret, tutku, dayanışma ve gurur. Dilerim ki bu kutlama yalnızca Galatasaray’ın sportif başarılarının değil, aynı zamanda Belçika ile Türkiye arasındaki kalıcı dostluğun da bir kutlaması olsun. Brüksel Belediyesi’ne, Sayın Belediye Başkanı Philippe Close’a ve Belçika Galatasaray Taraftarlar Derneği’ne misafirperverlikleri ve katkıları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

CLOSE: "GALATASARAY’IN BÜTÜN DÜNYADA TARAFTARI VAR"

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close ise, "Sayın başkana teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray’ın etrafında var olan dostluk, heyecan son derece önemli. Taraftarı burada ağırladığımda hakikaten ne kadar büyük kulüp, camia olduğunu fark ettim. Galatasaray’ın bütün dünyada taraftarı var. Biraz Türkçe öğrendim. Bir cümle biliyorum: En Büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

Günün anısına hediye takdimi gerçekleştirilirken; kutlamalar belediye binasının balkonunda yapılan konuşmalarla devam etti. Buradaki törene Belçikalı eski futbolcu Dires Mertens ile oğlu Ciro da katıldı.

"ŞİMDİ 27. ŞAMPİYONLUK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Taraftarın yoğun katılım gösterdiği ve büyük coşkunun yaşandığı etkinlikte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, sarı kırmızı renklere gönül verenlere seslendi ve şu konuşmayı yaptı:

"Sayın Başkan, değerli dostum Philippe Close, değerli Galatasaraylılar, hepinize İstanbul’dan büyük selamlar getirdim. Bildiğiniz gibi 26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Burada sizlerin payı çok büyük. Sevgi iklimi ile beraber şampiyonluklarımız devam edecek. Şimdi 27. şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece daha nice şampiyonluklarda beraber olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Doya doya 26. şampiyonluğumuzu kutlayın diyorum. İnşallah seneye de burada olacağız. Çok özel bir teşekkür de sayın Phlippe Close’a yapmak istiyorum. Son derece Galatasaray’ı seven, ilişkilerimizi geliştirmek için her şeyi yapan Close’a teşekkür ediyorum. Bu tip ilişkiler çok önemli. Her zaman sizlerle beraber olmak arzusundayım. Galatasaray’ı daha iyi günlere taşımak için her zaman el ele olacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum."

Şampiyonluk kupası Başkan Özbek ve eski futbolcu Dries Mertens’in ellerinde havaya kalktı.

Başkan Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet daha sonra Brüksel’in 407 yıllık simgesi, geçen yıl ilk kez sarı kırmızılı formanın giydirildiği Manneken Pis heykelinin bulunduğu alana gitti. Buradaki etkinlikte de Başkan Dursun Aydın Özbek sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Akşam düzenlenen kutlama yemeğine ise Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Türkiye’nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de katıldı.