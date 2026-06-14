Real Madrid'den Marc Cucurella hamlesi!

Real Madrid, yeni sezon planlamasında kadrosunu güçlendirmek için ilk büyük adımını sol bek bölgesine attı.

İspanyol devinin teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte Marc Cucurella ismi ortaya atıldı.

REAL MADRID'DEN SOL BEK HAMLESİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, Chelsea ile İspanyol sol bekin transferi için sözlü anlaşmaya vardı.

Cucurella'nın Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid kadrosuna katılacağı belirtilirken, La Liga ekibinin yıldız futbolcu için Chelsea'ye 50 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİ

İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni sezonda çalıştıracağı Chelsea'de en çok güvendiği isimlerin arasında Cucurella'nın yer aldığı ifade ediliyordu. Londra ekibi yıldız oyuncuyu takımda tutmak istese de Cucurella'nın ayrılık isteği ağır bastığı kaydedildi.

163 MAÇTA 22 GOLE KATKI

Chelsea'de toplam 163 maça çıkan ve 9 gol, 13 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki sol bek yeni sezonda Real Madrid forması giyecek.