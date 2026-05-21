Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann, Sane kararının nedenini açıkladı

21.05.2026 15:55:00
Cumhuriyet Spor
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya alma sebeplerini açıkladı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi milli takıma çağırmasının nedenini açıkladı.

Nagelsmann, "Sane'nin kulüp seviyesindeki istatistikleri yeterince yüksek değildi. Bizimle birlikte son dört maçta beş gol katkısı verdi. Tabii ki milli takımdaki performansını da değerlendirmem gerekiyor. Kendisi hakkında çok tartışma var. Neyin eksik olduğu giderek daha net hale geliyor" dedi.

"SANE İLK 11'İ ZORLAYACAK ROLDE OLACAKTIR"

Genç teknik adam, "Takım içinde son derece popüler – Antonio, Jona, Jamal – 15 kişi daha sayabilirim – Sane ile iyi bir bağım var. Turnuvada gerçek bir sinerji gelişebilir. Dar alanlarda oynamakta özel bir yeteneği var. Kulüp seviyesindeki belki de pek de iyi olmayan istatistikleri göz önüne alındığında, başlangıçta kendini ilk 11'i zorlayan bir rolde bulabilir" ifadelerini kullandı.

"HIZI VE TEKNİĞİ BÜYÜK ETKİ YARATABİLİR"

Nagelsmann, "Hızı ve tekniği ile derin savunmalara karşı büyük bir etki yaratabilir. Sane ile harika bir ilişkim var ve onu sınırlarına kadar zorlayabileceğime eminim, böylece Dünya Kupası'ndan sonra onunla ilgili çok daha olumlu geri bildirimler olacak" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Futbol tarihinin ilk Dünya Kupası: 1930 Uruguay'da neler yaşandı? Cumhuriyet Podcast’in yeni serisi "Dünya Kupası Tarihi", futbolun küresel bir fenomene dönüşme serüvenini mercek altına alıyor. Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin'in hazırlayıp sunduğu serinin ilk bölümünde, 1930 yılında Uruguay’da düzenlenen ve ilginç hikâyelere sahne olan ilk Dünya Kupası konuşuldu.
Senegal'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Galatasaraylı yıldız listede yer aldı Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye, Senegal'in 28 kişilik Dünya Kupası geniş kamp kadrosunda yer aldı.
Dünya Kupası öncesi Ebola alarmı: Antrenman kampı iptal edildi Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde ülkedeki hazırlık kampını Ebola salgını nedeniyle iptal etti. FIFA'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonu ile iletişime geçtiği ve durumu yakından takip ettiği belirtildi.