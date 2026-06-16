Almanya Milli Takımı'nın idmanına yılan engeli: 'Zehirli olduğu söylediler'

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken Almanya Milli Takımı'nın kampında tehlikeli bir olay yaşandı.

Almanya Milli Futbol Takımı kaptanı Joshua Kimmich, kampta zehirli bir yılanla karşılaştıklarını söyledi.

“ZEHİRLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

BILD'de yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcu, "Dün bir yılan gördük, bize onun zehirli olduğu söylendi. Isırması durumunda hastaneye gitmeniz gerekiyor. Öleceğinizi sanmıyorum ama en azından tehlikeli bir durum" ifadelerini kullandı.

Kimmich, bu hayvanların kendisini düşündürdüğünü söyledi ve "Burada biraz ürküyorum. Almanya'da bu kadar çok tehlikeli hayvanın olmadığı hissine sahibim" dedi.

Ayrıca Kimmich, "Eğer böyle bir yılanın üzerine basarsanız, sonunun kötü bitebileceği hissiyatındayım. Bu yüzden hayvanlar konusunda burada biraz geride tutmaya, uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

Görülen yılanın bir "Bakırkafa (Copperhead)" olduğu belirtildi. Bakırkafa, Kuzey Carolina'da sıklıkla rastlanan zehirli bir yılan türüdür. Isırması genellikle ölümcül kabul edilmez ancak ısırılan kişilerin tıbbi tedavi görmesi gerekir.

HENÜZ ÖNLEM ALINMADI

Avusturya Milli Takımı, Dünya Kupası kampında yılan tehlikesi nedeniyle bisiklete binmeyi yasaklarken Alman Milli Takımı cephesinde şu ana kadar bu hayvanlara karşı özel bir önlem alınmadı.