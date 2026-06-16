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ABD'deki Dünya Kupası'nda bir skandal daha: Uruguay Milli Takımı'na köpekli arama

ABD'deki Dünya Kupası'nda bir skandal daha: Uruguay Milli Takımı'na köpekli arama

16.06.2026 17:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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ABD'deki Dünya Kupası'nda bir skandal daha: Uruguay Milli Takımı'na köpekli arama

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Uruguay Milli Takımı'nın stadyum girişinde özel eğitimli K9 köpekleriyle aranması gündem oldu.

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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Miami'de oynanan karşılaşmada ilk gol 41. dakikada Abdulelah Al-Amri'den geldi ve Suudi Arabistan 1-0 öne geçti. Uruguay ise beraberlik golünü 80. dakikada Maximiliano Araújo ile buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

K9 KÖPEKLERLE ARANDILAR

Üst düzey güvenlik tedbirleri ve vize problemleriyle de gündeme gelen ABD'de Uruguay Milli Takımı stadyum girişinde uzman K9 köpekleriyle didik didik arandı.

Bu anlar sosyal medyada tartışma yaratırken özel eğitimli K9 arama köpeklerinin; futbolcuların sırt çantalarını, takım ekipmanlarını ve kafile otobüsünün bagaj kısmını büyük bir titizlikle incelemesi dikkat çekti.

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