ABD'deki Dünya Kupası'nda bir skandal daha: Uruguay Milli Takımı'na köpekli arama

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Miami'de oynanan karşılaşmada ilk gol 41. dakikada Abdulelah Al-Amri'den geldi ve Suudi Arabistan 1-0 öne geçti. Uruguay ise beraberlik golünü 80. dakikada Maximiliano Araújo ile buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

K9 KÖPEKLERLE ARANDILAR

Üst düzey güvenlik tedbirleri ve vize problemleriyle de gündeme gelen ABD'de Uruguay Milli Takımı stadyum girişinde uzman K9 köpekleriyle didik didik arandı.

Bu anlar sosyal medyada tartışma yaratırken özel eğitimli K9 arama köpeklerinin; futbolcuların sırt çantalarını, takım ekipmanlarını ve kafile otobüsünün bagaj kısmını büyük bir titizlikle incelemesi dikkat çekti.