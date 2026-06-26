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Barış Alper Yılmaz'dan özür paylaşımı: 'Sözümü tutamadım baba'

Barış Alper Yılmaz'dan özür paylaşımı: 'Sözümü tutamadım baba'

26.06.2026 22:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Barış Alper Yılmaz'dan özür paylaşımı: 'Sözümü tutamadım baba'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı 

Turnuva öncesinde babasına verdiği sözü hatırlatan milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığının ardından duygusal ifadeler kullandı. 

"SÖZÜMÜ TUTAMADIM ÖZÜR DİLERİM BABA"

Barış Alper paylaşımında, "Sözümü tutamadım özür dilerim Baba. Her zaman bana öğrettiğin gibi, daha iyisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğim" sözlerine yer verdi.

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