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Merih Demiral'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Yaşattığımız hayal kırıklığı için özür diliyoruz'

Merih Demiral'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Yaşattığımız hayal kırıklığı için özür diliyoruz'

26.06.2026 22:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Merih Demiral'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Yaşattığımız hayal kırıklığı için özür diliyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Merih Demiral, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Merih Demiral, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye, bugün ABD ile son maçına çıkarken, Merih Demiral turnuvaya veda sonrası duygusal ifadeler kullandı.

"YAŞATTIĞIMIZ HAYAL KIRIKLIĞI İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık. Yaşattığımız hayal kırıklığı ve üzüntü için tüm milletimizden içtenlikle özür diliyoruz.

Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7'den 70'e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız."

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