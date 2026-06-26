Yunus Akgün'den Dünya Kupası paylaşımı: 'Hayal kırıklığına uğrattığımız herkesten özür diliyorum'

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Yunus Akgün, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye, bugün ABD ile son maçına çıkarken, Yunus Akgün turnuvaya veda sonrası duygusal ifadeler kullandı.

Milli futbolcu, yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle taraftarlardan özür dilerken, bu süreçten ders çıkararak daha güçlü şekilde ayağa kalkacaklarını ifade etti.

"HERKESTEN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Yunus Akgün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"24 yıllık hasret bittiğinde nasıl mutlu olduysak, şu anda da buradan bir o kadar buruk ve üzgün ayrılıyoruz. Hayal kırıklığına uğrattığımız, üzdüğümüz herkesten tüm samimiyetimle özür dilemek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, dualarınızı eksik etmediniz. Bugün yaşadığım ve size yaşattığımız bu üzüntüden gerekli dersleri çıkarıp daha güçlü ayağa kalkacağız. Ay-yıldızın olduğu yerde umut da mücadele de bitmez. Hep beraber yine çok mutlu olacağımız günler için elimizden gelen her şeyi yapacağız."